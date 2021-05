Koszykówka. 19 maja w Zakopanem początek letnich przygotowań polskich koszykarek

Reprezentacja Polski koszykarek zgrupowaniem w Zakopanem 19 maja rozpocznie letnie przygotowania do jesiennych eliminacji mistrzostw Europy. "Biało-Czerwone" czekają mecze towarzyskie z uczestniczkami czerwcowych mistrzostw Europy.

Zdjęcie Marosz Kovaczik / Fot. Piotr Matusewicz / East News

Trener kadry Maroš Kovačik powołał w środę szeroką, 30-osobową kadrę. We wtorek słowacki szkoleniowiec wybierze z tego grona 18 koszykarek, które powinny stawić się na zgrupowaniu.

Polki prosto z Zakopanego pojadą do słowackich Pieszczan, by tam zmierzyć się ze Słowacją, która będzie się przygotowywać do ME. Kolejnym etapem letnich przygotowań będzie konsultacja szkoleniowa w Warszawie, a następnie seria meczów kontrolnych w Lublanie oraz w Zagrzebiu, m.in. ze Słowenią i Chorwacją, które także wezmą udział w czerwcowym Eurobaskecie we Francji i Hiszpanii.

Po powrocie z Bałkanów zespół narodowy będzie trenować w Wałbrzychu i tam podejmie Portugalię.

W tym roku drużyna trenera Kovačika po raz pierwszy będzie miała okazję rozegrać latem serię spotkań towarzyskich. Ubiegłoroczne plany kadry pokrzyżowała pandemia COVID-19. Odbyło się jedynie trzytygodniowe zgrupowanie w Gniewinie.

"Do tej pory udało się zagrać tylko spotkania kwalifikacji do EuroBasketu 2021. Spotkania towarzyskie są bardzo potrzebne, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na drodze odbudowy kadry. Jestem bardzo szczęśliwy, że po kwalifikacjach będziemy mieli możliwość sprawdzenia się również w okresie letnim. Bardzo dziękuję federacji, że możemy małymi krokami odbudowywać drużynę narodową" - powiedział Kovačik, cytowany przez PZKosz.

Zaznaczył jednak, że to długi proces.

"Mamy młode zawodniczki potrzebujące ogrania. Siedem zawodniczek to dziewczyny poniżej 23. roku życia i myślę, że one dostaną szansę, aby pokazać swoją jakość indywidualnie, jak i zespołowo. Zostają z nami doświadczone koszykarki, które będą solidnym wsparciem dla młodszej generacji" - dodał Słowak.

Trzon kadry, złożony z doświadczonych zawodniczek, mają stanowić: najlepsza podająca ekstraklasy, kapitan Weronika Gajda (CCC Polkowice), Angelika Stankiewicz (Basket 25 Bydgoszcz), Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.) oraz Agnieszka Skobel (Kangoeroes Basket Mechelen, Belgia).