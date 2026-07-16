Grała w reprezentacji, jest w finale Miss Polski. Natchnęła ją zakonnica

Klaudia Węcłaś pierwsze kroki w koszykówce stawiała w MUKS Piaseczno. Początkowo jednak tańczyła, ale ostatecznie postawiła na basket. Odkąd tylko pojawiła się na parkiecie, znalazła się w kręgu zainteresowania trenerów reprezentacji Polski. I z nią była związana aż do końca swojej sportowej kariery.

Przez trenerów kadrowych została wypatrzona na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Grała w drużynie kadry Mazowsza, z którą sięgnęła po złoty i srebrny medal.

- Na początku mojej przygody sportowej tańczyłam taniec towarzyski, ale po pierwszym treningu koszykówki w Piasecznie postawiłam na ten sport. Do udziału w zajęciach MUKS Piaseczno zachęcił mnie Łukasz Piekarski, który był wuefistą w mojej szkole - "Krauzówce". Po pewnym czasie wspólnych treningów zobaczył, że mogłabym iść do starszej grupy, aby rozwijać bardziej swoje umiejętności pod okiem trenera Michała Walczuka. To trener, który rozkochał we mnie koszykówkę i stworzył fantastyczny zespół. Był nie tylko trenerem, ale naszym wzorem. Nauczył nas dyscypliny, systematyczności i wiary we własne możliwości. Do naszego rozwoju przyczynił się bardzo także drugi trener - Piotr Brzozowski. Wkładał w swoją pracę mnóstwo serca i zaangażowania, poświęcając wiele czasu na doskonalenie naszej techniki indywidualnej. Dzięki jego cierpliwości i podejściu każda z nas mogła rozwijać swoje umiejętności i stawać się lepszą zawodniczką. Właśnie z tą drużyną klub z Piaseczna sięgnął po pierwszy medal w mistrzostwach Polski. Zajęłyśmy wówczas trzecie miejsce. Wynik powtórzyłyśmy rok później już pod wodzą trenerki Magdy Lewandowskiej - opowiadała Węcłaś w rozmowie z Interia Sport.

Było 79:80 i pół sekundy do końca. Decydowały się losy medalu dla Polski

Grała w mistrzostwach świata i Europy. Wystąpiła w Basket Lidze Kobiet. Nagle zakończyła karierę

Po zakończeniu szkoły podstawowej wybrała ona naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach i tam z drużyną SMS PZKosz Łomianki grała w pierwszej lidze koszykarskiej prowadzonej przez Michała Snochowskiego i Rafała Czyszpaka.

Cały czas oczywiście była w kręgu zainteresowań trenerów reprezentacji Polski. Razem z kadrą U-18 wystąpiła najpierw w mistrzostwach Europy w Grecji. Trenerem był Marek Lebiedziński. Zaraz po tej imprezie Węcłaś pojechała na mistrzostwa świata U-18 w koszykówce 3x3 do Debreczyna z ekipą prowadzoną przez Agnieszkę Szott-Hejmej. Węcłaś występowała jeszcze w kadrze U-20. W październiku 2023 zagrała ostatni meczu w Basket Lidze Kobiet w barwach Polonii Warszawa przeciwko mistrzyniom Polski KGHM BC Polkowice. Następnie zakończyła karierę, nie korzystając już z zaproszenia na zgrupowanie kadry U-20. Przez wszystkie lata grała na pozycji rzucającej dwójki-trójki.

Nie ukrywam, że koszykówka była całym moim światem. W tamtym momencie miałam trudną sytuację prywatną i to mnie trochę podłamało. Poczułam też trochę wypalenie, jeśli chodzi o koszykówkę. Nie ukrywam, że trudno było mi wyżyć z pensji koszykarskiej. Właśnie kwestie finansowe wzięły wówczas górę

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Skusiła ją praca w policji

Przez chwilę nasza reprezentantka pracowała w banku, zajmując się obsługiwaniem dealerów samochodowych, ale jednak odezwała się u niej dusza sportowa. Nie chciała siedzieć za biurkiem. Potrzebowała adrenaliny jak w koszykówce. Zdecydowała się zatem na służbę w policji.

Obecnie jest w wydziale patrolowo-interwencyjnym, ale niedawno została oddelegowana do Wydziału Prewencji Zespołu ds. Prewencji Kryminalej w KRP Warszawa II. Do tego studiuje kryminologię na WSKZ we Wrocławiu.

- Prewencja kryminalna polega na tym, żeby edukować ludzi, uświadamiać zagrożenia i podejmować działania, które zmniejszają ryzyko popełnienia przestępstw lub stania się ich ofiarą. Robimy to poprzez spotkania w przedszkolach, szkołach oraz z osobami starszymi. Wcześniej wielokrotnie jeździłam po interwencjach, podczas których miałam styczność z wieloma trudnymi i poruszającymi sytuacjami - tłumaczyła.

Klaudia Węcłaś w mundurze policji Klaudia Węcłaś archiwum prywatne

To wtedy narodziła się też w jej głowie społeczna inicjatywa, w której kluczową rolę ma odgrywać właśnie sport.

- Pracując w policji wielokrotnie przekonałam się, jak dużym wyzwaniem są dziś problemy, z którymi mierzą się dzieci i młodzież - zwłaszcza te doświadczające trudnej sytuacji rodzinnej lub kryzysu psychicznego. To właśnie te doświadczenia sprawiły, że chciałabym realnie im pomagać. Posiadam uprawnienia trenerskie i w przyszłości chciałabym organizować ogólnodostępne treningi koszykarskie dla dzieci i młodzieży. Wierzę, że sport to coś więcej niż aktywność fizyczna - to przestrzeń do budowania relacji, poczucia przynależności i wzajemnego wsparcia. Chciałabym stworzyć miejsce, w którym młodzi ludzie poznają nowych przyjaciół, odzyskają wiarę w siebie i poczują, że nie są sami ze swoimi problemami. - przyznała 22-latka.

Niezwykłe spotkanie na zabezpieczeniu pielgrzymki. Siostra zakonna złapała ją za ręce. "Aż ciarki przeleciały mi po ciele"

Jak jednak trafiła do konkursu piękności i do finału Miss Polski 2026? Historia jest niezwykle ciekawa.

- To zaczęło się rok temu. Na służbie zabezpieczałam jedną z pielgrzymek. Zaczepiła mnie wówczas jedna z sióstr zakonnych i zapytała, czy kiedyś startowałam w konkursach piękności. Odpowiedziałam jej, że to nie jest mój świat, że jestem totalnie sportową duszą. Złapała mnie wówczas za ręce i powiedziała: "Dziecko, ja papieżowi Franciszkowi przepowiedziałam, że będzie papieżem i tobie też przepowiadam sukces". Aż ciarki przeleciały mi wówczas po ciele. Opowiedziałam o tym spotkaniu bliskim, a oni zachęcili mnie do tego, bym spróbowała swoich sił. Kiedy zatem pojawiły się zgłoszenia do castingu, postanowiłam spróbować. Nie liczyłam na wiele. Teraz jestem w finale Miss Polski (reprezentuję województwo mazowieckie) i to jest dla mnie miłe zaskoczenie. Staram się to wykorzystać, jak najlepiej - powiedziała Węcłaś.

Trafiła do nieznanego świata

I tak była kadrowiczka trafiła do nieznanego dotąd dla siebie świata. Ten znała tylko z opowiadań, publikacji medialnych i telewizji.

Przekonuję się, że udział w takim konkursie to nie tylko piękne chwile, ale również wiele wyzwań. Nigdy wcześniej nie miałam styczności z modelingiem ani konkursami piękności, dlatego jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie i inne środowisko. Nie spotkałam się ze stereotypami, o których często się mówi. Wręcz przeciwnie - spotkałam wiele otwartych, wykształconych osób, które chcą poznawać historie innych i patrzeć szerzej. Ten konkurs bardzo szybko stał się dla mnie czymś wyjątkowym. Od samego początku organizatorzy podkreślali, że najważniejsze jest nie tylko to, jak wyglądamy, ale przede wszystkim to, kim jesteśmy na co dzień, jakie mamy wartości i co możemy przekazać innym

By wystąpić w tym konkursie, musiała najpierw uzyskać zgodę przełożonych, a potem wykorzystać wolne, bo przed finałowym konkursem czekało ją sporo pracy przy przygotowaniach. Odbywała się bowiem seria zgrupowań dla 24 uczestniczek. Najpierw było ono na Sri Lance, a teraz w Krakowie. Ostatnie jest zaplanowane w Kamiennej niedaleko Nowego Sącza.

- Służba w Policji to dla mnie coś więcej niż zawód - to odpowiedzialność i zobowiązanie wobec innych. Aby móc wziąć udział w konkursie, musiałam zwrócić się do przełożonych z prośbą o wyrażenie zgody. Na szczęście spotkałam na swojej drodze życzliwych i wyrozumiałych ludzi. Dziękuję im za to. Udział w zgrupowaniach i przygotowaniach wymagał również wykorzystania całego przysługującego mi urlopu - powiedziała 22-latka.

Zapytana o to, czy udział w takim konkursie otwiera wiele możliwości, odpowiedziała: - Udział w konkursie rzeczywiście daje wiele możliwości. Na ten moment jednak całą uwagę skupiamy na przygotowaniach do gali finałowej. Ten czas bardzo mnie zmienił - dziś dużo swobodniej czuję się przed kamerą i odważniej dzielę się swoją codziennością, między innymi pokazuje ją na swoim koncie na Instagramie. W moim środowisku nie jest to coś naturalnego, dlatego cieszę się, że udało mi się przełamać własne bariery. Widzę, że ludzie z zainteresowaniem śledzą moją drogę i to, czego doświadczam podczas konkursu. Ten udział dodał mi pewności siebie, a przebywanie wśród tylu inspirujących kobiet pozwoliło mi również bardziej odkryć i docenić swoją kobiecość.

Rozwiń

- Miss Polski to zdecydowanie coś więcej niż tylko wygląd zewnętrzny. To przede wszystkim ogromna szansa na rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i udział w wartościowych szkoleniach, do których nie zawsze łatwo byłoby dotrzeć samodzielnie. Podczas przygotowań miałyśmy zajęcia z wystąpień publicznych, uczyłyśmy się budowania marki osobistej, poznawałyśmy zasady świadomej pielęgnacji i dbania o swój wizerunek. Przeszłyśmy również szkolenie z samoobrony oraz otrzymałyśmy narzędzia, które pozwolą nam dalej wykorzystywać zdobytą wiedzę. Wierzę, że wszystko, czego nauczyłam się podczas tej drogi, zostanie ze mną na długo i wykorzystam to nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Oprócz rozwoju była to również wyjątkowa przygoda i czas, który na długo zapamiętam. Stworzyłyśmy niesamowitą grupę kobiet, które zamiast rywalizować, wzajemnie się wspierały i motywowały. Mam poczucie, że część tych relacji zostanie ze mną na lata - dodała.

O Węcłaś było głośno jakiś czas temu, bo będąc już poza służbą, być może uratowała życie kobiecie w Miechowie.

- Jechałam autem i zobaczyłam panią na przejściu dla pieszych, która szła na czworaka. Zatrzymałam pojazd i po prostu zaczęłam udzielać pomocy. Okazało się, że pani była samotną osobą, w bardzo złym stanie. Wezwałam karetkę, okryłam ubraniami jakie miałam i razem z nią czekałam na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego . Taka pomoc poza służbą daje wielką satysfakcję. Jestem z niej dumna. Miałam jeszcze jedną taką sytuację. W sylwestra na ruchliwej drodze w okolicach Kielc uratowałam psa, wracając ze służby. Razem z weterynarzem ustaliliśmy właściciela, bo zwierzak miał chipa. Najtrudniejsze w tym wszystkim było zwabienie go do samochodu, ale finalnie się udało. Wrócił do swojego właściciela - zakończyła Węcłaś.

Finałowa gala Miss Polski jest zaplanowana na 2 sierpnia (niedziela) w amfiteatrze w Nowym Sączu. Transmisja będzie na antenach telewizji Polsat.

Klaudia Węcłaś Klaudia Węcłaś archiwum prywatne

Klaudia Węcłaś Klaudia Węcłaś archiwum prywatne

Klaudia Węcłaś Klaudia Węcłaś archiwum prywatne

Klaudia Węcłaś Klaudia Węcłaś archiwum prywatne





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