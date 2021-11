El. ME: Wyjazdowa porażka Polek

Inauguracja eliminacji do mistrzostw Europy koszykarek wypadła więcej niż okazale. W swoim pierwszym spotkaniu Polki zdemolowały reprezentacją Albanii 125:19, uprawiając zupełnie inną dyscyplinę niż rywalki. Jednak już w drugim spotkaniu nasze zawodniczki czekało dużo trudniejsze wyzwanie, bowiem w Izmicie mierzyły się z reprezentacją Turcji.



Od początku mecz był wyrównany, ale to gospodynie miały minimalną przewagę i do przerwy prowadziły 25:19. Kluczowa dla losów całego spotkania okazała się trzecia kwarta, wygrana przez Turczynki 16:6. Nasze rywalki zaczęły bronić bardzo agresywnie, na co "Biało-Czerwone" zupełnie nie miały odpowiedzi i przed ostatnią częścią tego spotkania były w trudnym położeniu.



W kwarcie numer cztery Polki podjęły jednak rękawice i dominowały na parkiecie. Skuteczne były Klaudia Gertchen i Amalia Rembiszewska, dobrze radziliśmy sobie pod tablicami i wygraliśmy całą kwartę xx. Niestety, w ostatecznym rozrachunku nie pozwoliło to Polkom odrobić strat i przegrały spotkanie w Izmicie 41:52.

