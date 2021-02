Słowenia, Serbia i Belgia z kompletem zwycięstw wywalczyły prawo gry w finałach mistrzostw Europy koszykarek 2021. W gronie 14 drużyn, które uzyskały awans z zakończonych w sobotę kwalifikacji znów nie ma reprezentacji Polski.

Biało-Czerwone przegrały z Białorusią 49:80 w swoim ostatnim meczu eliminacji i zajęły ostatnie miejsce w grupie F (bilans 1-3).

Jako ostatnie awans do Eurobasketu zapewniły sobie Greczynki, które w sobotę meczu pokonały ekipę Bułgarii 73:55 i zajęły dzięki dobremu bilansowi koszy drugie miejsce w gr. A.

W polskiej grupie pierwsze miejsce wywalczyła Białoruś (bilans 3-1) i tylko ona awansowała do finałów. Nie udała się ta sztuka drugiej w tabeli Wielkiej Brytanii, która w Eurobaskecie 2019 zajęła czwartą lokatę.

W kwalifikacjach ME o 14 miejsc walczyły 33 reprezentacje. Do finałowego turnieju z udziałem 16 drużyn awansowali zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie były uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli.

Gospodarze Eurobasketu 2021 (17-27 czerwca) - Hiszpania i Francja, mają zapewniony udział w turnieju finałowym.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała awansować do finałów ME - od 2017 roku.

Awans do turnieju finałowego ME wywalczyły:

gr. A: 1. Słowenia (6-0), 2. Grecja (2-2)

gr. B: 1. Szwecja (3-1), 2. Czarnogóra (3-1)

gr. C: 1. Rosja (5-1), 2. Czarnogóra (5-1)

gr. D: 1. Czechy (5-1), 2. Włochy (5-1)

gr. E: 1. Serbia (4-9), 2. Turcja (2-2)

gr. F: 1. Białoruś (3-1)

gr. G: 1. Belgia (6-0)

gr. H: 1. Słowacja (2-2)

gr. I: 1. Chorwacja (3-1)

