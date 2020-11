El. ME koszykarek – reprezentacja w Stambule bez trenera Kováčika i Borkowskiej

​Reprezentacja Polski koszykarek odleciała do Stambułu na mecz eliminacji mistrzostw Europy z Wielką Brytanią w 14-osobowym składzie bez głównego trenera Słowaka Maroša Kováčika oraz Kamili Borkowskiej (GTK Gdynia). Stwierdzono u nich zakażenie koronawirusem.

Zdjęcie Kamila Borkowska /Wojciech Figurski /Newspix

Obydwoje są już poddani izolacji.

Pozostałe zawodniczki oraz członkowie sztabu szkoleniowego i medycznego otrzymali negatywne wyniki wszystkich testów i zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz protokołem medycznym FIBA polecieli w poniedziałek po południu do Stambułu, gdzie odbędą się kwalifikacje mistrzostw Europy 2021. Ze względu na pandemię koronawirusa mecze zostaną rozegrane w "bańce" w systemie turniejowym (12-15 listopada).

Pod nieobecność Kováčika "Biało-Czerwone" poprowadzi Karol Kowalewski, na co dzień pracujący w CCC Polkowice. Współpracował ze Słowakiem, gdy ten sięgał po mistrzostwo Polski z tym klubem w 2018 i 2019 r. Asystentem Kowalewskiego będzie w Stambule Słowak Martin Pospišil.

Polki w piątek wieczorem rozpoczęły krótkie zgrupowanie w Starych Babicach. Zawodniczki oraz członkowie sztabu przed przyjazdem otrzymali negatywne wyniki testów na koronawirusa, ale ponownie badania przeprowadzone w Warszawie wykazały jego obecność u Kováčika, pracującego obecnie w rosyjskiej Nadieżdzie Orenburg oraz u Borkowskiej.

W Starych Babicach z powołanych wcześniej 20 koszykarek stawiło się 15. Kontuzje wyeliminowały trzy zawodniczki Julię Piestrzyńską (GTK Gdynia), Klaudię Gertchen (CCC Polkowice) i Lilianę Banaszak (Enea AZS Poznań), a decyzją szkoleniowca zabrakło występującej w Hiszpanii Moniki Naczk oraz środkowej Magdaleny Szajtauer (KS Basket 25 Bydgoszcz). Kapitanem drużyny jest doświadczona Martyna Koc.

- Zgrupowanie, na którym każdy przebywał od początku w jednoosobowych pokojach, rozpoczęliśmy od... ponownych testów. Przestrzegaliśmy wszystkich zasad bezpieczeństwa, więc obydwa stwierdzone przypadki pozytywnych wyników nie są ze sobą powiązane. Koszykarki i sztab przejdą w Stambule ponowne badania i dopiero po uzyskaniu negatywnych wyników ekipa zostanie włączona do turniejowej "bańki". Z tego co wiem, wiele reprezentacji ma kłopoty podobne do naszych, nie tylko Białoruś, z którą mecz w czwartek nie odbędzie się. Na dziś nie wiemy, jak FIBA rozwiąże ten problem - powiedział kierownik reprezentacji Maciej Krupiński.

W Stambule "Biało-Czerwone" najpierw miały w gr. F zagrać w czwartek z Białorusią, zaś w sobotę z Wielką Brytanią. Koszykarska federacja Białorusi poinformowała jednak PZKosz, że z 18 przebadanych osób kadry 12 miało pozytywny wynik testu na koronawirusa (w tym osiem zawodniczek).

Spotkania eliminacji ze względu na pandemię będą rozgrywane w dniach 12-15 listopada w "bańkach" turniejowych. Grupa F z Polską została przydzielona do Stambułu, gdzie rozegrane powinny być także spotkania gr. E z udziałem Turcji, Serbii, Litwy i Albanii. Już wiadomo, że Albania ma ten sam problem co Białoruś i do Stambułu nie przyleci.

"Biało-Czerwone" w listopadzie 2019 r. w Wałbrzychu uległy w pierwszym meczu kwalifikacji czwartej ekipie ostatniego Eurobasketu - Wielkiej Brytanii 63:75. Białoruś w tym samym okienku pokonała następnie Brytyjki w Manchesterze aż 90:59.

Eliminacje ME 2021 są rozgrywane w trzech okienkach: 14-17 listopada 2019, 12-15 listopada 2020 i 4-7 lutego 2021. Ze względu na pandemię FIBA nie podjęła jeszcze decyzji co do formatu rywalizacji w tym ostatnim terminie. Polska powinna wówczas rozegrać spotkanie na własnym parkiecie z Białorusią.

Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w czerwcowym czempionacie. W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli.

Skład reprezentacji Polski na mecz w eliminacjach ME 2021 w Stambule:

rozgrywające: Julia Drop (CCC Polkowice), Weronika Gajda (CCC Polkowice), Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia), Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia), Agnieszka Skobel (Kangoeroes Mechelen, Belgia), Angelika Stankiewicz (KS Basket 25 Bydgoszcz), Zuzanna Sklepowicz (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin);

skrzydłowe: Julia Adamowicz (Enea AZS Poznań), Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław), Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.), Martyna Koc (DGT Politechnika Gdańska);

środkowe: Karolina Poboży (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin), Amalia Rembiszewska (VBW Arka Gdynia), Weronika Telenga (CCC Polkowice).

Olga Przybyłowicz