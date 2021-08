El. ME koszykarek. Polki poznały grupowe rywalki

Reprezentacja Kobiet

Polska zna już rywali, z którymi zmierzy się w ramach eliminacji mistrzostw Europy koszykarek 2023 - są to Słowenia, Turcja i Albania. "Biało-Czerwone" były losowane z piątego koszyka i trafiły do grupy D. Kwalifikacje do turnieju organizowanego przez Słowenię i Izrael rozpoczną się w listopadzie.

