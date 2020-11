Reprezentacja Polski koszykarek rozpocznie w piątek w Starych Babicach zgrupowanie przed kwalifikacjami mistrzostw Europy 2021, które rozegrane zostaną w systemie turniejowym w Stambule (12-15 listopada). Zawodniczki oraz członkowie sztabu otrzymali negatywne wyniki testów na koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magazyn Koszykarski (3.11). Karolina Szostak przybliża fanom koszykówki ostatnie wydarzenia na polskich parkietach (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Z 20 koszykarek powołanych przez słowackiego trenera Marosa Kovacika do szerokiej kadry w październiku kontuzje wyeliminowały z udziału w zgrupowaniu w Starych Babicach pod Warszawą: Julię Piestrzyńską (GTK Gdynia), Klaudię Gertchen (CCC Polkowice) i Lilianę Banaszak (Enea AZS Poznań). Decyzją szkoleniowca zabraknie natomiast występującej w Hiszpanii Moniki Naczk oraz środkowej Magdaleny Szajtauer z Bydgoszczy.

Reklama

- Trenować będziemy w sobotę i w niedzielę, bo kalendarz tego okienka eliminacji jest napięty. Przed wylotem, zgodnie z procedurami FIBA, cały sztab: zawodniczki, trenerzy i osoby współpracujące z kadrą, przejdzie ponowne testy na obecność koronawirusa. Zespół w 12-osobowym składzie w poniedziałek uda się w podróż do Stambułu - powiedział Maciej Krupiński, kierownik reprezentacji.

Trener Kovacik, były dwukrotny mistrz Polski z CCC Polkowice (2018 i 2019), prowadzący na co dzień rosyjską drużynę Nadieżdę Orenburg, dotrze do Warszawy w piątek wieczorem.

Ze względu na pandemię COVID-19 zespoły nie będą rywalizowały w listopadowym okienku kwalifikacji systemem "mecz i rewanż", a rozegrają turnieje. Gospodarzem dwóch grup, w tym polskiej gr. F, będzie Stambuł.

"Biało-Czerwone" zagrają 12 listopada z Białorusią, a dwa dni później z Wielką Brytanią.

W gronie powołanych jest naturalizowana Amerykanka Marissa Kastanek, która debiutowała przed rokiem w pierwszym spotkaniu kwalifikacji w Wałbrzychu z Wielką Brytanią (63:75).

Eliminacje ME 2021 są rozgrywane w trzech tzw. okienkach: 14-17 listopada 2019, 12-15 listopada 2020 i 4-7 lutego 2021. Ze względu na pandemię FIBA nie podjęła jeszcze decyzji co do formatu rywalizacji w tym ostatnim terminie.

Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w czerwcowym czempionacie. W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się do dwóch ostatnich turniejów finałowych, w 2017 i 2019 roku.

Skład kadry na zgrupowanie przed eliminacjami ME 2021:

rozgrywające: Julia Drop (CCC Polkowice), Weronika Gajda (CCC Polkowice), Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia), Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia), Agnieszka Skobel (Kangoeroes Mechelen, Belgia), Angelika Stankiewicz (KS Basket 25 Bydgoszcz), Zuzanna Sklepowicz (Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin)

skrzydłowe: Julia Adamowicz (Enea AZS Poznań), Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław), Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.), Martyna Koc (DGT Politechnika Gdańska)

środkowe: Karolina Poboży (Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin), Amalia Rembiszewska (VBW Arka Gdynia), Kamila Borkowska (GTK Gdynia), Weronika Telenga (CCC Polkowice).

Zdjęcie Koszykarki reprezentacji Polski / Wojciech Figurski / Newspix

olga/ co/