El. ME koszykarek. Martyna Koc: Mamy komplet informacji o rywalu

Koszykarki reprezentacji Polski przygotowujące się w Wałbrzychu do inauguracyjnego meczu eliminacji mistrzostw Europy z Wielką Brytanią, chwalą organizację i pracę sztabu szkoleniowego pod wodzą Słowaka Marosa Kovacika. "Mamy komplet informacji o rywalu" - powiedziała Martyna Koc.

Polki zmierzą się w czwartek z Brytyjkami, czwartym zespołem lipcowego Eurobasketu.

"Miałam okazję już kilka razy być w zespole narodowym, jednak to co spotkało mnie tutaj przerosło najśmielsze oczekiwania. Ze strony Polskiego Związku Koszykówki - tak jak powiedział trener - mamy zabezpieczone wszystko, a nawet więcej niż potrzebujemy. Nowy sztab trenerski przygotował nas do meczu nie tylko od strony merytorycznej, gdyż mamy komplet informacji o rywalu, ale też świetnie pozwolił nam zbudować atmosferę. To już jest świetnie działający kolektyw. Mam nadzieję, że to co się tutaj dzieje od rana do wieczora, idealnie +przełoży się+ w czwartek na przebieg meczu" - powiedziała Koc podczas konferencji prasowej przed spotkaniem.

Kovacik, na co dzień trener mistrza Polski CCC Polkowice, nie ma całkowitego komfortu pracy, bowiem problemy zdrowotne nie pozwoliły mu na skorzystanie z usług aż sześciu zawodniczek, które mają mniejsze, przeciążeniowe mikrourazy albo poważniejsze kontuzje, jak rozgrywająca Angelika Stankiewicz z węgierskiego VBW CEKK Cegled (uraz kolana, nie trenuje od ponad trzech tygodni). Oprócz niej brakuje: doświadczonej 37-letniej Agnieszki Szott-Hejmej, Karoliny Puss, Magdaleny Szajtauer, Darii Marciniak i Pauliny Misiek.

"Kilka zawodniczek odpadło z powodu kontuzji, jednak zastąpiliśmy je innymi i mamy z kim i nad czym pracować. Jestem bardzo zadowolony z treningów. Widać w nich pełne zaangażowanie każdej z dziewczyn. To nie było długie zgrupowanie, jednak myślę, że zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, aby dobrze przygotować się do tego spotkania. Znamy system gry, znamy rywalki co powoduje, że z optymizmem patrzymy w przyszłość" - powiedział szkoleniowiec.

Do reprezentacji dołączyła była jej środkowa, Ewelina Kobryn, która przed rokiem zakończyła karierę zawodniczą. Osiągała sukcesy na parkietach krajowych i międzynarodowych. W 2014 roku została mistrzynią WNBA z Phoenix Mercury. Rok wcześniej z UMMC Jekaterynburg triumfowała w Eurolidze, a w 2018 r. z Galatasaray Stambuł zdobyła Puchar Europy. Ponadto wywalczyła cztery tytuły mistrza Polski (jeden z Lotosem Gdynia i trzy z Wisłą CanPack Kraków) oraz dwa mistrzostwa Rosji z UMMC i jedno Hiszpanii z Salamanką. z kadrą największy sukces to czwarte miejsce w Eurobaskecie 2003.

"Mamy tutaj wszystko czego potrzebujemy, warunki są fantastyczne. Tym razem występuję w zupełnie innej roli, jest także nowy trener oraz zmieniony zespół. Mam nadzieję, że nowy rozdział rozpoczniemy od wygranej nad Wielką Brytanią" - dodała optymistycznie Kobryn.