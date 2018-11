El. ME koszykarek. Karolina Poboży: Zrobimy wszystko, by wygrać z Estonią

Reprezentacja Polski koszykarek w ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw Europy zagra w środę w Bydgoszczy z Estonią. - Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, aby tak się stało - powiedziała Karolina Poboży.

Zdjęcie Karolina Poboży (pierwsza z lewej) /Tytus Żmijewski /PAP

Polki pod wodzą trenera Arkadiusza Rusina zmierzyły się w minioną sobotę w Bydgoszczy z doświadczoną i uznaną na międzynarodowych parkietach Turcją i przegrały 49:68. Jak podkreślały tuż po tym spotkaniu zawodniczki, z Estonią będą chciały zagrać tak, jak pierwszą kwartę z Turcją.

- Skład nam się trochę zmienił i w takim zestawieniu jak obecnie gramy po raz pierwszy. Jednak w meczu z Turcją pokazałyśmy, że dobrze się rozumiemy i dogadujemy na boisku. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra. Chciałabym, abyśmy z Estonią zagrały tak, jak na początku meczu z Turcją. Myślę, że gdy poprawimy dokładność i wykończenie akcji, pozwoli to nam spokojnie wygrać - powiedziała kapitan zespołu Weronika Gajda.

Przyzwoicie w rywalizacji z Turczynkami zaprezentowała się jedyna w kadrze koszykarka na co dzień występująca w miejscowym Artego Bydgoszcz, Poboży. Mimo że "Biało-Czerwone" nie mają już szansy na awans do mistrzostw Europy będą chciały pozytywnie dla siebie zakończyć te eliminacje.

- Chcemy wygrać z Estonią i zrobimy wszystko, aby tak się stało. Turczynki były za silne, ale kolejny rywal jest jak najbardziej w naszym zasięgu, tym bardziej, że już raz udało nam się z nimi wygrać - zadeklarowała Poboży.

Przyznała także, że możliwość występu w reprezentacyjnych barwach we własnej hali to miłe uczucie.

- Cieszę się, że miałam szansę wystąpić w reprezentacji Polski, a tym bardziej zagrać tu w Bydgoszczy, gdzie na co dzień trenuję. To naprawdę fajne uczucie wyjść na swoje boisko jako reprezentantka Polski. Mam nadzieję, że i dla naszych kibiców są to bardzo miłe chwile - dodała koszykarka.

Ostatni mecz eliminacyjny z Estonią w bydgoskiej hali Artego Arena zaplanowano na środę. Początek spotkania o godz. 20.00

Krzysztof Frydrych