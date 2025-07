Dramatyczna dogrywka w meczu Polek. Finał był bardzo blisko. Zadecydował jeden rzut

Świetnie na niemieckich parkietach prezentują się także polskie koszykarki. Zawodniczki prowadzone przez Karola Kowalewskiego świetnie zaprezentowały się w fazie grupowej, w której pokonały Chińskie Tajpej 77:69, Niemcy 63:50 i USA 77:71. To sprawiło, że Polki awansowały do ćwierćfinału z pierwszego miejsca. W nim zmierzyły się z Czeszkami, które także odprawiły z kwitkiem (71:63) i znalazły się w strefie medalowej.

Na środę zaplanowano półfinały. Biało - czerwone spotkały się w nim z równie niepokonanymi Chinkami, które w Ren-Ruhrze bronią tytułu wywalczonego dwa lata temu w Chengdu. Faworytkami spotkania były zawodniczki zza Wielkiego Muru, które zdecydowanie pewniej pokonywały swoje przeciwniczki w drodze do półfinału. Chinki kolejno pokonały Portugalki 88:56, Rumunki 82:49, Chilijki 83:37 i Japonki 75:70. Warto wspomnieć, że przed dwoma laty reprezentacja Chin rozbiła naszą reprezentację w fazie grupowej 72:49. Ostatecznie Polki w Chengdu zajęły szóste miejsce.

Pierwsza kwarta środowego półfinału potwierdziła wszystkie przedmeczowe przewidywania. Chinki wypracowały sobie ośmiopunktową przewagę (15:7). Głównie za sprawą Yujie Chen i Ziting Tang, które świetnie czuły się z rzutach z dystansu. W ostatnich czterech minutach podopiecznie trenera Kowalewskiego wzięły się do roboty, zniwelowały straty do czterech "oczek" (13:17) i z wielką werwą rozpoczęły drugą kwartę. Tam dały prawdziwy popis i wygrały ją 20:9. Tym samym na tablicy wyników było 33:26, a mogło być nawet wyżej, bo Polki fragmentami miały nawet wyższą, dziewięciopunktową przewagę. Prym w polskiej ekipie wiodły Julia Piestrzyńska, Klaudia Wnorowska i Magdalena Szymankiewicz.

Trzecia odsłona to jednak popis mistrzyń sprzed dwóch lat. Praktycznie wpadał im każdy rzut za trzy punkty (po trzech kwartach miały 47% skuteczność w tym elemencie). Świetnie nastawiony celownik miała przede wszystkim Chen. Polki jednak nie dawały za wygraną i - choć przegrały trzecią kwartę - to były ciągle na prowadzeniu w spotkaniu (48:45).

O losach awansu do wielkiego finału miała zadecydować ostatnia kwarta, w której było dużo walki wręcz ale także sporo niecelnych rzutów. Czternaście sekund przed końcową syreną na tablicy wyników był remis 62:62, ale to biało - czerwone miały posiadanie. Trener Kowalewski poprosił o czas, aby rozrysować swoim zawodniczkom akcję na zwycięstwo w spotkaniu. Na czystej pozycji znalazła się Magdalena Szymkiewicz, ale piłka odbiła się od obręczy. To oznaczało, że mieliśmy dogrywkę.