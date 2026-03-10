Polska - Słowacja w eliminacjach do Mistrzostw Europy koszykarek 2027. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 11 marca 2026 godz. 17:30

Reprezentacja Polski w koszykówce kobiet prowadzi z kompletem zwycięstw w tabeli grupy A, w ramach eliminacji do Eurobasketu. Awans do następnej fazy eliminacji wywalczą po dwie najlepsze zespoły z każdej grupy oraz trzy z trzecich miejsc z najlepszym rozstawieniem. Polki w kolejnym meczu zmierzą się ze Słowaczkami, które są na drugiej pozycji. W Bratysławie to „Biało-Czerwone” wygrały 62-55 i teraz również będą faworytkami. Zapraszamy na relację na żywo.
