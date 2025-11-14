Polska - Rumunia w kwalifikacjach do EuroBasketu kobiet 2027. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 15 listopada 2025 godz. 18:00Przed "Biało-Czerwonymi" kolejne starcie w ramach kwalifikacji do EuroBasketu kobiet 2027. Polki w Sosnowcu podejmą reprezentację Rumunii, która w ostatnim meczu pewnie pokonała Cypr 75-62. Polki również mogą pochwalić się zwycięstwem w ostatnim spotkaniu. W środowe popołudnie ograły na wyjeździe Słowację 62-55. Czy reprezentantki Polski wykorzystają przewagę własnego parkietu i przybliżą się do awansu na EuroBasket? Zapraszamy na relację na żywo.