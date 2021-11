Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Martinez będzie reprezentować Hiszpanię na Miss Universe. Wcześniej była koszykarką. Wideo INTERIA.TV

W 12. roku życia osiągnęła 180 cm wzrostu. To był koszmar dla małomównej i nieśmiałej dziewczyny. Koledzy ze szkoły w Villarrobledo (prowincja Albacete) wyśmiewali ją i wyzywali. Koleżanki ignorowały. "Żyrafa" - to najłagodniejsze z przezwisk jakie dostała.

Koszykówka. Kiedy życia Sofii zaczęło się zmieniać

Do dziś wspomina szkołę jako ciągłą udrękę. Płakała, prosiła, żeby rodzice przenieśli ją do innej. Była jednak tak mocno przestraszona, że nie bardzo potrafiła wytłumaczyć o co chodzi.

Kiedy już zdobyła się na odwagę, wychowawczyni stwierdziła, że to co ją spotyka, to takie niewinne, dziecięce psoty, które z upływem czasu same miną.

Reklama

Kompleksy wysokiej dziewczyny były coraz głębsze. Czuła się ofiarą. - Inne dzieci wyczuły, że jestem słaba, że nie umiem się bronić - wspomina. - A na pochyłe drzewo...

Wszystko zaczęło się zmieniać koło 14. roku życia. W klasie wciąż była wyśmiewana, ale zapisała się do sekcji koszykówki. Tu okazało się, że jej największa wada jest zaletą. Była naprawdę dobra, powołano ją nawet do reprezentacji Kastylia-La Mancha. Ale nie to było najważniejsze. Wreszcie zdobyła akceptację i uznanie wśród koleżanek z jej sekcji. Wśród nich odbudowała poczucie własnej wartości. Podróże na wyjazdowe mecze drużyny koszykarskiej wspomina jako najwspanialsze momenty swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Z dziewczynami z sekcji przyjaźni się do dziś, już jako kobieta sukcesu.

Koszykówka. "Sport mnie uratował"

Matka Sofii miała sklep z odzieżą. Córka zawsze interesowała się modą. Na pierwszy konkurs piękności posłano ją jeszcze w Villarrobledo - miasteczku liczącym 25 tys mieszkańców. Na studia przeniosła się do Madrytu.

- Gdyby nie koszykówka nigdy w życiu nie zdobyłabym się na pracę w świecie mody. Sport nauczył mnie walki i odwagi - wspomina w rozmowie z dziennikiem "El Pais".

W 2017 roku wystartowała w 66. edycji konkursu Miss Universe. Gala finałowa odbyła się w listopadzie w Las Vegas. Wygrała dziewczyna z RPA Demi-Leigh Nel-Peters. Sofia del Prado dotarła do czołowej dziesiątki. Dziś pracuje jako modelka. Wzrost znów jest jej atutem.