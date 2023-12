Znany koszykarz aresztowany. Z zimną krwią zamordował 23-letnią kobietę

Chance Comanche, choć z początku był obiecującym zawodnikiem, raczej nie zrobi już wielkiej kariery w koszykówce. W ostatnich latach 27-latek występował głównie w G-League i zaliczył zaledwie jeden występ w NBA. Było to 9 kwietnia bieżącego roku, kiedy to wyszedł on na boisko w barwach Portland Trail Blazers podczas starcia z Golden State Warriors. Później pochodzący z Los Angeles zawodnik podpisał kontrakt ze Stockton Kings. Jego przygoda z tą drużyną nie trwała jednak długo. Gwiazdor bowiem został zwolniony z klubu po tym, jak brutalnie zamordował 23-letnią prostytutkę Maraynę Rodgers.