Znamy nowego prezesa PZKosz. Oto następca Radosława Piesiewicza

Grzegorz Bachański nowym prezesem PZKosz!

Poniedziałek może okazać się nowym otwarciem dla polskiej koszykówki. Wtedy odbyło się bowiem Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZKosz. Jego główny cel był klarowny: trzeba było wybrać nowego prezesa związku. Do niedawna funkcję tę pełnił Radosław Piesiewicz , łącząc ją z byciem prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 43-latek złożył jednak rezygnację i konieczne było znalezienie następcy.

O to prestiżowe stanowisko walczyć mieli Grzegorz Bachański, Filip Kenig, Jacek Jakubowski, Łukasz Koszarek i Elżbieta Nowak. Jak możemy jednak przeczytać w komunikacie PZKosz, trzy ostatnie osoby zrezygnowały z podjęcia rękawicy już podczas poniedziałkowego spotkania. Pojedynek Bachański - Kenig zdecydowanie wygrał ten pierwszy. Zebrał aż 74 z 85 głosów . Jego rywal uzyskał ich jedenaście.

Nowy prezes ma przed sobą sporo pracy

Grzegorz Bachański do tej pory pełnił rolę wiceprezesa związku i upatrywano w nim faworyta głosowania. 52-latek to były sędzia, który od trzech dekad związany jest z Polskim Związkiem Koszykówki. W latach 2011-2018 był już nawet prezesem. "Warto na mnie oddać głos, bo jestem osobą z dużym doświadczeniem w zarządzaniu koszykówką, a z drugiej strony, mimo wielu już siwych włosów, czuję, że wciąż mam sporo pomysłów i inspiracji, aby kreować w koszykówce nowe rzeczy" - powiedział niedawno Bachański w podcaście "Strefa Chanasa", zachęcając do oddania na siebie głosu.