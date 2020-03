W wieku 94 lat zmarł w Belgradzie były wieloletni sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki (1976-2002), członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Serb Borislav Stanković - poinformowała światowa organizacja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ibrahimović zachęca kolegów po fachu do wsparcia zbiórki na szpitale w związku z koronawirusem. Wideo INTERIA.TV

To za jego kadencji wprowadzono rzut za trzy punkty i dokonano podziału meczu - na wzór NBA - na cztery kwarty. Był zwolennikiem zaproszenia do udziału w igrzyskach zawodowców z ligi za oceanem, do czego po raz pierwszy w historii doszło w 1992 r. w Barcelonie. Wówczas złoto zdobyła reprezentacja USA, słynny "Dream Team" m.in. z Michaelem Jordanem, Larry Birdem, Magicem Johnsonem, Charlesem Barkleyem, Patrickiem Ewingiem.



Reklama

Od 2003 roku Stanković był honorowym sekretarzem FIBA. W Polsce gościł kilkukrotnie, m.in. we Wrocławiu podczas finałów mistrzostw Europy w 1963 roku (jako sekretarz generalny jugosłowiańskiej federacji koszykówki), w Warszawie w 2007 i 2008 podczas obrad zarządu FIBA (już jako emerytowany sekretarz generalny) oraz losowania grup mistrzostw Europy kobiet w 2009 r., których finały odbyły się w Katowicach (tam również był obecny).



Urodzony w Bihacu (obecnie Bośnia i Hercegowina) 9 lipca 1925 r., przygodę ze sportem rozpoczynał od... tenisa i tenisa stołowego. Potem przyszedł czas na koszykówką - karierę zawodniczą i trenerską. Dwa razy zdobył mistrzostwo Jugosławii z Crveną Zvezdą Belgrad, a z reprezentacją kraju uczestniczył w pierwszych mistrzostwach świata koszykarzy w Argentynie w 1950 r. Jako szkoleniowiec poprowadził OKK Belgrad do czterech złotych medali krajowego czempionatu.



Potem zaczął aktywnie działać w strukturach federacji krajowej, powoli wkraczając na arenę międzynarodową. W 1991 roku został wprowadzony do Galerii Sław Koszykówki. W 2004 roku podczas igrzysk olimpijskich w Atenach przeszedł zawał serca tuż po finałowym meczu koszykarek USA - Australia, gdy miał wręczać medale.

Zdjęcie Borislav Stanković podczas losowania turnieju olimpijskiego w Atlancie w 1996 roku / AFP