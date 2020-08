W wieku 78 lat zmarł legendarny trener koszykówki John Thompson. Amerykanin poprowadził narodową drużynę koszykówki do brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich, trafiając do Koszykarskiej Galerii Sław.

Krótko przed 79. urodzinami zmarł legendarny trener koszykarski John Thomson Jr. Thompson zapisał się w historii jako "Big John".

To w doprowadził Georgetown to mistrzostw kraju w 1984 roku, stwarzając z drużyny prawdziwą potęgę. W 1988 roku doprowadził narodową drużynę Stanów Zjednoczonych do brązowego medalu igrzysk olimpijskich.

Do jego zasług należy między innymi wykreowanie czterech koszykarzy, którzy trafili do Koszykarskiej Galerii Sław.

Thompson zmienił postrzeganie na społeczności mniejszości po wyczynie z 1984 roku, kiedy w jego dorobku trenerskim pojawił się mistrz NCAA. Sięgał po tytuł trenera roku NABC, Konferencji Big East i UPI.

Sam wcześniej grał na pozycji środkowego, zostając dwukrotnie mistrzem NBA.

