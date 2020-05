Yao Ming: Są trzy warianty wznowienia rozgrywek

Była gwiazda NBA obecnie prezydent Chińskiej Federacji Koszykówki Yao Ming poinformował, że liga w tym kraju ma trzy warianty wznowienia rozgrywek, zawieszonych 1 lutego z powodu pandemii koronawirusa.

To kontunuowanie rozgrywek zgodnie z terminarzem, skrócenie sezonu zasadniczego bądź rozpoczęcie walki od razu od play off. Nie padła jednak na razie żadna konkretna data.

"Będziemy izolować drużyny i zawodników w zamkniętych stadionach i hotelach. Powiadomimy kluby o wszystkich decyzjach na 21 dni przed wznowieniem ligi, gdy tylko podejmiemy ostateczną decyzję" - powiedział Ming w chińskiej telewizji.



Pod koniec marca do Chin zaczęli wracać koszykarze zagraniczni, którzy opuścili to państwo w styczniu, gdy epidemia zaczynała się nasilać. W tym gronie był między innymi mistrz Polski z Asseco Gdynia (2012) Litwin Donatas Motiejunas (Shanghai Sharks).



Pierwsze optymistyczne plany zakładały wznowienie rywalizacji nawet w maju, ale w ostatnich dniach ponownie rośnie liczba zakażonych i są to nie tylko przypadki importowane, ale i krajowe.



Łączna liczba potwierdzonych zachorowań na COVID-19 w Chinach wynosiła w sobotę 82 901, zmarło zaś 4633 osób.

