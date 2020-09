WNBA. Las Vegas Aces i Seattle Storm w finale

Koszykarki Las Vegas Aces i Seattle Storm zagrają w wielkim finale ligi WNBA. Rywalizacja rozpocznie się w piątek w ośrodku w Bradenton na Florydzie.

We wtorek do finału awansowały zawodniczki Aces, które w ostatnim meczu pokonały Connecticut Suns 66:63 i w serii play off triumfowały 3-2.

Wcześniej zespół Storm wyeliminował 3-0 Minnesota Lynx.

Rywalizacja o mistrzostwo będzie się toczyć do trzech zwycięstw i zakończy najpóźniej 11 października.

Koszykarki Seattle Storm wygrały ligę WNBA w 2004, 2010 i 2018 roku.

Zawodniczki Aces wcześniej grały jako Utah Starzz, San Antonio Silver Stars i San Antonio Stars.

W czasie pandemii koronawirusa zmagania w play off odbywały się w zmienionej formule. Najlepsze drużyny rundy zasadniczej - Aces i Storm - przystąpiły do nich w półfinale.

W poprzednim sezonie ekipa Washington Mystics po raz pierwszy w historii zwyciężyła w lidze WNBA. W decydującym meczu finału play off stołeczny zespół wygrał z Connecticut Sun 89:78 i ostatecznie triumfował 3-2.