Diana Taurasi, czterokrotna mistrzyni olimpijska, która w czerwcu skończy 39 lat, nie zamierza kończyć kariery. Najskuteczniejsza - 8931 punktów - koszykarka w historii WNBA podpisała nowy wieloletni kontrakt z Phoenix Mercury.

"Tak, jak mówiliśmy wcześniej - dopóki Diana będzie chciała występować w lidze WNBA, tak długo mamy dla niej zarezerwowany numer i dres w Phoenix Mercury. Jest sercem naszych sukcesów, pierwszą twarzą na górze Rushmore, kimś, kto kocha zwyciężać i kocha rywalizację. Losy naszego klubu zmieniły się w dniu, gdy podpisaliśmy z nią pierwszy kontrakt w 2004 roku i cieszymy się, że będzie z nami w kolejnych sezonach" - powiedział generalny menedżer Mercury Jim Pitman.

Taurasi w 16 sezonach w klubie z Phoenix (2004-14 i ponownie od 2016) zdobywała średnio 19,6 pkt, miała 4,3 asysty i 4,0 zbiórki w meczu. W 2020 roku, wieku 38 lat, w 19 spotkaniach ligi WNBA w "bańce" na Florydzie jej przeciętne to 18,7 pkt, 4,5 asysty i 4,2 zbiórki.



Doprowadziła ekipę ze stanu Arizona do trzech mistrzowskich tytułów w lidze WNBA (2004, 2009 i 2014). Była MVP (najlepszą zawodniczką) finałów w 2009 i 2014 r., a także najlepszą koszykarką sezonu zasadniczego w 2009. Dziewięć razy została wybrana do Meczu Gwiazd WNBA.



Odnosiła też sukcesy na Starym Kontynencie - sześciokrotna mistrzyni Euroligi (2007-2010 ze Spartakiem Region Moskwa oraz 2013 i 2016 z UMMC Jekaterynburg) i czterokrotna MVP tych rozgrywek (plus dwa razy turnieju Final Four 2010 i 2016). Siedmiokrotnie była mistrzynią Rosji, raz mistrzynią Turcji.



Z reprezentacją USA wywalczyła cztery razy mistrzostwo olimpijskie (2004-16) oraz trzy złote medale MŚ (2010-18).



Legenda NBA i Los Angeles Lakers Kobe Bryant kilka dni przed swoją tragiczną śmiercią w katastrofie helikoptera w styczniu ubiegłego roku powiedział, że trzy amerykańskie koszykarki mogłyby występować z mężczyznami w lidze NBA. Jako pierwszą wymienił właśnie Taurasi, a pozostałe to Maya Moore, która już zakończyła karierę, i Elena Della Donne.