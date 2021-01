​Włoska liga koszykarzy. Dobry mecz Michała Sokołowskiego przeciw liderowi

Reprezentant Polski Michał Sokołowski zdobył w niedzielę 14 punktów i był trzecim strzelcem De Longhi Treviso, ale jego ekipa przegrała po wyrównanej walce z liderem tabeli, euroligowym Armani Mediolan 77:82 w 17. kolejce włoskiej ligi koszykarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Rekord ligowy Filipa Dylewicza. Wideo INTERIA.TV

Skrzydłowy reprezentacji przebywał na parkiecie 30 minut, najdłużej w swojej ekipie. Trafił trzy z pięciu rzutów za dwa i dwa z trzech za trzy punkty oraz obydwa wolne. Miał także sześć zbiórek, trzy asysty i dwie straty - te wszystkie statystki złożyły się na drugi w zespole indeks efektywności (18).

Reklama

Najwięcej punktów dla De Longhi zdobył znany z występów w polskiej lidze i reprezentacji biało-czerwonych naturalizowany Amerykanin David Logan - 19.

Wśród rywali najlepszy był Amerykanin Zach Leday, który zdobył 24 pkt i nie pomylił się w żadnej z prób (8/8 za dwa, 1/1 za trzy, 5/5 wolnych). Miał też siedem zbiórek, a wszystkie elementy złożyły się na najwyższy indeks efektywności w obydwu zespołach - 33.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

We Włoszech Sokołowski uzyskuje średnio 12,3 pkt, 4,8 zb. i 2,1 as. Najlepszy polski koszykarz w minionym sezonie ekstraklasy bieżące rozgrywki rozpoczął dziewięcioma udanymi występami w Energa Basket Lidze w barwach Legii Warszawa (średnio 12,2 pkt, 6 zb., 4,7 as.).

Drużyna De Longhi w 16 rozegranych spotkaniach Lega A odniosła siedem zwycięstw i zajmuje dziewiątą pozycję. Prowadzi Armani (15-1), przed Happy Casa Brindisi (10-4).