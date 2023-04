Włamanie do willi Jordana. Policja aresztowała sprawcę

Michael Jordan to legenda NBA. W latach 80. i 90. Amerykanin przyczynił się do niezwykłego wręcz wzrostu popularności koszykówki na całym świecie. Rozsławił także przeciętny do tej pory klub - Chicago Bulls. W jego barwach został sześciokrotnym mistrzem NBA. Associated Press uznało Jordana za najlepszego koszykarza XX wieku, a także przyznało drugie miejsce w plebiscycie największych sportowców poprzedniego stulecia. Pierwsza lokata przypadła w udziale George'owi Ruthowi.

Michael Jordan jest, według "Forbesa" (dane na czerwiec 2022 roku), jednym z trzech sportowców-miliarderów. Obok niego takim statusem mogą pochwalić się LeBron James i Tiger Woods. Co jednak warte podkreślenia, 60-latek miliardem stał się dopiero 11 lat po zakończeniu kariery sportowej. Liczne inwestycje, umiejętne budowanie własnej marki, a także wysokie kontrakty sponsorskie sprawiły, że Jordan-emeryt zarabia więcej niż Jordan-koszykarz.

Legendarny zawodnik jest w posiadaniu kilku domów i rezydencji. Nie wszystkie są mu jednak potrzebne, w związku z czym chce się ich pozbyć. W 2012 roku wystawił na sprzedaż willę w Highland Park w stanie Illinois. Początkowo oszacował jej koszt na 29 milionów dolarów, jednak obecnie cena wynosi już "tylko" 14,8 miliona. Od przeszło dekady nie znalazł się bowiem kupiec. Jordan od czasu do czasu przyjeżdża do posiadłości, ale na co dzień stoi ona pusta. Sportowiec wciąż musi natomiast płacić za nią wysokie podatki.

Nastolatek próbował włamać się do willi Jordana

W ostatnich dniach, jak poinformowały amerykańskie media, doszło do próby włamania do willi koszykarza. 18-letni Raiden K. Hagedorn chciał wykorzystać fakt, że dom jest niezamieszkały. Wtargnął na teren posiadłości i wybił jedno z okien. To wystarczyło, aby zaalarmować czujnych sąsiadów, którzy wezwali policję. Mundurowi, po przybyciu na miejce, aresztowali nastolatka. Usłyszał on trzy zarzuty: jeden za wtargnięcie na posesję, a także dwa za uszkodzenie mienia. Hagedorn opuścił areszt za kaucją, ale na tym sprawa się nie skończy. Młody mężczyzna musi zjawić się w sądzie 20 kwietnia - wtedy odbędzie się rozprawa.

Policja, według lokalnej gazety, zatrzymała także drugiego włamywacza. Jest on jednak nieletni, w związku z czym jego dane osobowe nie zostały ujawnione.

Rezydencja Jordana, w której mieszkał on przez ponad 20 lat, liczy sobie ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Wielkość działki to z kolei blisko 30 tysięcy metrów. Na terenie posiadłości znajduje się między innymi specjalna sala z boiskiem do koszykówki. Są także siłownia, małe pole golfowe, oczko wodne, basen, 19 łazienek i garaż na kilkanaście pojazdów. Poza tym w środku znaleźć można salę kinową, bar oraz osobny pensjonat dla gości.

