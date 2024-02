Wielki sukces Legii Warszawa. Na to trofeum czekali 54 lata

Niedziela nie zaczęła się dobrze dla Legii Warszawa. Jej piłkarska sekcja była bliska, by u siebie sensacyjnie ulec u siebie beniaminkowi, Puszczy Niepołomice - skończyło się i tak bardzo niespodziewanym remisem 1-1. Za to koszykarze Legii sprawili, że ten dzień na długo zapadnie w pamięci stołecznych fanów - "Zieloni Kosynierzy" pokonali w finale Pucharu Polski w Sosnowcu Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 94:71. To trzeci Puchar Polski w historii Legii Warszawa i pierwszy od 54 lat.