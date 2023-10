Wielki powrót Sochana. Czekał ponad 200 dni

Poprzedni sezon był dla Sochana debiutanckim w NBA . Zakończył go z dorobkiem 56 spotkań, w których średnio przebywał na boisku przez 26 minut. Ostatni mecz Polak rozegrał 22 marca, a później z rywalizacji wyeliminowała go kontuzja kolana. Na początku kwietnia trener Gregg Popovich oficjalnie poinformował o odstawieniu młodego koszykarza od składu , aby ten mógł dojść do pełni sprawności.

NBA: Jeremy Sochan wrócił do gry