Wielka sensacja stała się faktem. Pojadą na igrzyska olimpijskie

Kluczowa dla Sudańczyków okazała się druga część turnieju mistrzostw świata. Gdy czołowe ekipy globu walczyły o awans do strefy medalowej, Sudan Południowy rozgrywał swój mały turniej o miejsca 17-32. Ponieważ nie tylko oni, ale żadna inna drużyna afrykańska nie wyszła z grupy, to on miał wyłonić najlepszą ekipę kontynentu na mistrzostwach świata. Ta ekipa jechała na igrzyska do Paryża.