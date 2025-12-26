Waży 115 kg, w USA wywołała wielkie poruszenie. Nawet Polak stanął w jej obronie. "Gardzę"

Audi Crook ma zaledwie 21 lat, a już teraz mówi o niej cały koszykarski świat. Amerykanka jest zawodniczką zespołu Iowa State Cyclones, występuje na pozycji środkowej. Stała się istną gwiazdą całej ligi uniwersyteckiej w USA. Dlaczego?

Dzięki imponującym warunkom fizycznym, masie 115 kg i wzroście 191 cm Crook z łatwością zdobywa mnóstwo punktów podczas rozgrywanych spotkań. Czasami wygląda to tak, jakby nie sprawiało jej to zbyt dużej trudności.

O tej zawodniczce mówi całe USA. Nagle "Juras" wkroczył do akcji

21-latka jest odkryciem ligi NCAA. W listopadzie 2025 roku pobiła rekord swojej uczelni, zdobywając 43 punkty w zaledwie 20 minut w spotkaniu przeciwko Valparaiso. Miesiąc później wyrównała rekord podczas starcia z Kansas. Przy okazji zanotowała czwarty z rzędu mecz z dorobkiem co najmniej 30 oczek.

W całym sezonie 2025/26 Amerykanka zalicza średnie przekraczające 28 punktów na mecz. To czyni ją... jedną z najskuteczniejszych koszykarek w całych Stanach Zjednoczonych.

"Audi Crooks jest 'największą oszustką' w kobiecej koszykówce... dosłownie i w przenośni. Środkowa z Iowa State niszczy resztę koszykówki uniwersyteckiej w sposób, jakiego nie widziano od dziesięcioleci" - pisano niedawno na stronie "Clutch Points".

W mediach społecznościowych możemy znaleźć mnóstwo materiałów wideo z kompilacjami wyczynów Audi Crook, które osiągają milionowe wyświetlenia. Jednak "im więcej jest fanów, tym więcej sztyletów". Niektórzy odkładają na bok sportowe osiągnięcia i umiejętności. Wolą skupić się na krytykowaniu, a wręcz obrażaniu 21-latki za jej wygląd.

Na hejt skierowany w stronę Crook zareagował ostatnio... Łukasz Jurkowski. Popularny "Juras" pokusił się o dosadny wpis. "Shaq w wersji damskiej" - rozpoczął, mając na myśli legendarnego Shaquille O'Neala.

"Czytam niektóre komentarze, 99% facetów to ręce opadają. Gardzę. Przypomnę Wam, że ta dziewczyna robi Was w kosza na luzie. Samce "alf-a" - dodał. W komentarzu Jurkowski rozwinął swoją myśl nt. wagi koszykarki, która - obiektywnie - nie jest najzdrowsza. "To oczywiste. Ona też pewno o tym wie. Ryzyko kontuzji duże" - tłumaczył.

