Koszykówka 3x3 to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dyscyplina - niedawno zawody w tym wariancie rozegrano po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich. W Tokio w rywalizacji męskiej najlepsi okazali się Łotysze, z kolei wśród kobiet triumfowały Amerykanki.

Mistrzostwa świata U-23 w koszykówce 3x3 wracają po "pandemicznej" przerwie

Teraz powraca też mundial zawodników do lat 23 - dotychczas mistrzostwa U-23 rozegrano dwukrotnie, w 2018 i 2019, a miejscem rywalizacji były dwa chińskie miasta, odpowiednio Xi'an i Lanzhou. 16 grudnia Międzynarodowa Federacja Koszykarska (FIBA) ogłosiła, że kolejnym gospodarzem turnieju będzie... Lublin. Zawody odbędą się w październiku 2023 roku.



"To bardzo ważny dzień dla FIBA, polskiej koszykówki, regionu i miasta. Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 odbędą się w Lublinie. To dla nas ogromna przyjemność po raz kolejny współpracować z Polskim Związkiem Koszykówki przy tak dużym wydarzeniu. Zawodniczki i zawodnicy w przeszłości występujący na tej imprezie ostatnio byli gwiazdami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Przy organizacji tego wydarzenia, wykorzystane zostanie doświadczenie PZKosz i miasta. To świetne połączenie" - stwierdził Andreas Zagklis, sekretarz generalny FIBA, cytowany przez serwis pzkosz.pl



"Jestem przekonany, że mistrzostwa świata do lat 23, które odbędą się w Lublinie, będą dodatkowym impulsem do zwiększenia zainteresowania koszykówką 3x3" - powiedział m.in. z kolei Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.



MŚ U-23 w koszykówce 3x3. Lublin ugości 40 narodowych ekip

Jak podkreślono w komunikacie obwieszczającym przyznanie organizacji turnieju Lublinowi, przeprowadzenie MŚ będzie łączyć się z faktem, iż w 2023 roku miasto będzie dzierżyć tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży.



Na mundialu U-23 wystąpi łączne 40 drużyn - 20 męskich i 20 żeńskich. Rywalizacja będzie trwać przez pięć dni, a w jej trakcie kibice będą mieli szansę obejrzeć łącznie 94 mecze.

PaCze