Walczył o mistrzostwo NBA, teraz chce grać dla Polski. Hit na horyzoncie

Malcolm Brogdon nie należy może do największych gwiazd NBA, ale bez wątpienia zaskarbił sobie szacunek amerykańskich sympatyków koszykówki. Zawodnik urodzony w Atlancie w najlepszej lidze świata gra już od dobrych kilku lat i niemal co sezon pokazuje się z bardzo dobrej strony. Jeszcze w zeszłorocznych rozgrywkach miał ogromną szansę na mistrzostwo, bo grał w barwach Boston Celtics. Jedni z faworytów do tytułu zawiedli jednak w fazie play-off i nie dostali się do finału zmagań. Psikusa sprawili im wówczas Miami Heat. "Żary" później uznały wyższość Denver Nuggets z Nikolą Jokiciem w roli głównej.

Reklama