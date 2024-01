W wieku 56 lat zmarł trener koszykówki Mariusz Karol

Po tym sukcesie przeszedł do występującego w męskiej drugiej lidze Trefla Sopot, którego pierwszym trenerem był Adam Ziemiński. W 1997 roku drużyna awansowała do ekstraklasy, a Karol pracował w tym klubie do 2002 roku - był asystentem Tadeusza Aleksandrowicza, Tomasza Służałka, Arkadiusza Konieckiego i Eugeniusza Kijewskiego.