W takich warunkach więziona jest w Rosji Griner. Czy rząd USA zdoła jej pomóc?

Brittney Griner to amerykańska koszykarka, która od lat związana była z grą dla zespołu WNBA, Phoenix Mercury. W przerwach między rozgrywkami rodzimej ligi zawodniczka występowała dla zespołu z Rosji, UMMC Jekaterynburg. Kontakty z krajem ze stolicą w Moskwie okazały się jednak dla niej straszliwie pechowe - choć to i tak mało powiedziane.

W lutym 2022 roku Griner została zatrzymana na lotnisku Szeremietiewo przez FSB - w jej bagażu znaleziono wkłady do e-papierosa zawierające olejek konopny, który w Rosji jest nielegalny. Sportsmenka została aresztowana - a jako, że do incydentu doszło tuż przed inwazją na Ukrainę, w momencie ogromnych napięć między Kremlem a Białym Domem, za oceanem wiele osób od razu uznało, że sprawa ma podtekst polityczny, a 31-latka jest wykorzystywana do politycznego szantażu.

Reklama

Ostatecznie w sierpniu, po kilku miesiącach procesu, koszykarka została skazana na dziewięć lat więzienia za przemyt narkotyków - to była zresztą mocno spodziewana decyzja. Choć trwają pracę nad wymianą osadzonych na linii USA - Rosja, w którą ma zresztą "zostać zaangażowany" sławetny handlarz bronią Wiktor But, choć pod koniec października moskiewski sąd ma rozważyć uchylenie wyroku, to Amerykanka pozostaje pesymistką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szczęsny w NBA? Polak świetnie radzi sobie w koszykówkę! WIDEO © 2022 Associated Press

Brittney Griner boi się o swoją przyszłość. Jaka będzie cena za jej wolność?

Aleksander Bojkow, prawnik sportsmenki, stwierdził w wywiadzie dla "New York Times", że jego klientka ostatnio "nie była w tak dobrym stanie, w jakim widywał ją wcześniej". Z kontekstu jednak wynika, że chodzi tu przede wszystkim o psychiczne nastawienie Brittney Griner do jej obecnej sytuacji.

"Nie jest jeszcze całkowicie przekonana, że Ameryka (tu - rząd USA, dop. red.) będzie w stanie zabrać ją do domu" - stwierdził Bojkow. "Martwi się tym, jaka może być tego cena i obawia się, że będzie zmuszona odsiedzieć cały wyrok" - dodał rosyjski adwokat.

W zasadzie od razu po tym, co zdarzyło się na Szeremietiewie, Waszyngton zadeklarował, że nie spocznie, dopóki zawodniczka nie znajdzie się z powrotem w ojczyźnie. Nie tak dawno prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę z bliskimi Griner oraz Paula Whelana, innego obywatela Stanów Zjednoczonych, który w Rosji odsiaduje wyrok za rzekome szpiegostwo. Później polityk stwierdził otwarcie, że jest gotowy rozmawiać z Władimirem Putinem, jeśli konwersacja będzie dotyczyć wiadomej sprawy.

Brittney Griner przebywa w kolonii karnej pod stolicą Rosji

Bojkow w wypowiedzi dla NYT przytoczył też nieco szczegółów co do tego, w jakich warunkach trzymana jest jego podopieczna. Podał, że znajduje się ona w kolonii karnej pod Moskwą i raz dziennie ma możliwość spaceru po niewielkim dziedzińcu zakładu.

Resztę czasu spędza w celi wraz z dwiema innymi współwięźniarkami. Z uwagi na jej wysoki wzrost (206 cm) zarządcy kolonii musieli przygotować dla niej specjalne łóżko o rozmiarach większych niż standardowe. W takich oto okolicznościach koszykarka niebawem - 18 października - będzie świętować swoje 32. urodziny. Z daleka od żony i innych bliskich, za to otrzymując wyrazy wielkiego wsparcia ze strony środowiska koszykarskiego.