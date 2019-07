Kandydatura Krakowa została pozytywnie rozpatrzona przez Polski Związek Koszykówki w kontekście utworzenia Koszykarskiego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży - KOSSM. To bardzo prestiżowy, ogólnopolski program zakładający zbudowanie optymalnych warunków do rozwoju dla młodych koszykarzy.

Kraków mocno ubiegał się o otrzymanie takiego przywileju i starania przyniosły skutek. Biorąc pod uwagę liczne grono dzieci oraz młodzieży zainteresowanych grą w koszykówkę, program KOSSM wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Wielkie podziękowania za wsparcie wszystkich dążeń należy skierować pod adresem Pana Zdzisława Kassyka, wieloletniego wiceprezesa PZKosz, prezesa Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki, a wcześniej zawodnika oraz trenera ekstraklasowych klubów. Wskazał drogę i pokazał, że warto zaufać stolicy Małopolski.

Za sprawą KOSSM Polski Związek Koszykówki dba o jakość treningów zapewniając możliwie najlepszą infrastrukturę dla samych uczestników oraz obecność kadry trenerskiej. Nad młodymi graczami opiekę sprawować będą trenerzy koszykarscy, trener od przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta. W ten sposób, nie zostaną zaniedbane kwestie zdrowotne, niezwykle ważne na etapie rozwojowym.

Zwiększeniu ulegnie liczba zajęć. Odtąd, w skali tygodniowej, adepci koszykówki spędzą równowartość 16 godzin lekcyjnych na parkiecie hali sportowej i w kompleksach odnowy biologicznej. Pod tym drugim względem, nowoczesne metody, a tym samym technologię gwarantuje Park Wodny w Krakowie, jeden z najnowocześniejszych obiektów wellness w Polsce.

Koszykarskie Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieżowy, w tym Kraków, otrzymają od PZKosz profesjonalny sprzęt do koszykówki, odzież, dostęp do specjalnie opracowanych ćwiczeń pozwalających wszechstronnie podnosić umiejętności zawodników, możliwość rywalizacji w koszykówce 3x3, która już w 2020 roku zadebiutuje jako samodzielna dyscyplina na Olimpiadzie w Tokio oraz systematyczny udział w szkoleniach dla kadry trenerskiej podnoszących wiedzę o koszykówce.

W szeregach KOSSM trenować będą również koszykarze Oknoplast Korony Kraków. Poprzeczka idzie w górę, ale jednocześnie nasza pasja przeradza się w coś więcej. A ponad całością znajduje się słowo-klucz, czyli profesjonalizm. - Otrzymaliśmy szansę uczestnictwa w największym jeżeli chodzi o koszykówkę młodzieżową programie szkoleniowym realizowanym z poziomu ogólnokrajowego. Dzieci i młodzież trenująca w ramach KOSSM będzie miała stworzone warunki niczym najlepsze dorosłe zespoły. Jednocześnie, jest to dla nas wyzwanie, by cały czas doskonalić wiedzę na temat koszykówki, a następnie wdrażać ją w życie. Idziemy do przodu - podsumowuje trener Oknoplast Korony Kraków, Marcin Kękuś.

Najważniejszym celem jest pokazanie, że warto się starać i realizować marzenia. Taka lekcja wyniesiona ze sportu daje korzystne efekty w każdej innej sferze.