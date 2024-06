Tyle lat czekania i w końcu jest. Jeremy Sochan dotrzymał słowa

Jeremy Sochan to syn Polki i Amerykanina. Większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych, choć mieszkał też w Anglii - ma zresztą brytyjską rezydenturę. Do Polski przyjeżdżał tylko na wakacje i święta. Pomimo tego zdecydował się na reprezentowanie właśnie biało-czerwonych barw. Swój pierwszy - i dotychczas jedyny - występ zaliczył w lutym 2021 roku przeciwko Rumunii.

Sochan, od kiedy trafił do NBA, mierzył się z coraz większą presją społeczną odnośnie do kolejnych gier dla kadry narodowej. Zawodnik cierpliwie odpowiadał, że chce grać dla reprezentacji, ale muszą wystąpić odpowiednie okoliczności. Będąc graczem najlepszej koszykarskiej ligi świata, nie jest bowiem tak łatwo wyjechać na zgrupowanie. Polscy fani musieli więc trochę na Jeremiego poczekać. Ale w końcu się doczekali.

Jeremy Sochan na zgrupowaniu reprezentacji Polski

W poniedziałek 17 czerwca 21-latek dołączył do kolegów na zgrupowaniu reprezentacji we Wrocławiu. "Biało-Czerwoni" przygotowywać się będą do kwalifikacji do igrzysk w Paryżu, które pomiędzy 2 a 7 lipca odbędą się w hiszpańskiej Walencji. Sześć drużyn zostało podzielonych na dwie grupy po trzy zespoły. Dwie najlepsze z grupy zagrają w półfinałach, a potem zwycięzcy zagrają w finale. Awans na igrzyska zapewni sobie tylko zwycięzca turnieju.