Turniej koszykarzy w Toruniu. dwie wygrane VEF Ryga i dwie porażki gospodarzy

Koszykarski mistrz Łotwy VEF Ryga był najskuteczniejszym zespołem XVII Memoriału Wojciecha Michniewicza rozegranego w Toruniu, wygrywając dwa spotkania. Odwrotny bilans zanotowali gospodarze, Polski Cukier.

W grodzie Kopernika w ramach spotkań memoriału zagrali wszyscy medaliści PLK minionego sezonu oraz dwie mocne drużyny zagraniczne, Cibona Zagrzeb oraz VEF Ryga. Ta pierwsza to legenda chorwackiej koszykówki, mająca na koncie 18 mistrzowskich tytułów w lidze narodowej, w tym jedenaście z rzędu w latach 1992-2002. Z kolei koszykarze z Rygi to mistrzowie Łotwy, którzy po tytuł w ostatnich trzech latach sięgnęli dwukrotnie.

W tegorocznej edycji memoriału pięć drużyn rozegrało cztery spotkania w luźnej formule. Pierwszego dnia mistrz Polski Anwil Włocławek pokonał KK Cibonę Zagrzeb 89:84, mimo że Chorwaci rozpoczęli spotkanie od świetnej serii 10:0. Jednak końcówki zarówno pierwszej połowy, jak i całego spotkania należały do Rottweilerów. Drugi mecz to porażka gospodarzy Polskiego Cukru Toruń z łotewskim VEF Ryga 71:78. Zaznaczyć jednak trzeba, iż "Twarde Pierniki" grały bez kadrowiczów, którzy do Torunia przyjechali dopiero w czwartek.

Drugi dzień to spotkanie brązowego medalisty polskiej ligi Arki Gdynia z koszykarzami z Rygi. Mistrzowie Łotwy okazali się lepsi od polskiego zespołu, pokonując go 76:73, tym samym zapisując na swoim koncie drugą wygraną w memoriale. Dokładnie odwrotny bilans zanotowali gospodarze, którzy po ciekawej i zaciętej rywalizacji z KK Ciboną Zagrzeb przegrali 89:94.

Wojciech Michniewicz, zawodnik AZS Toruń, zmarł w wieku 24 lat na nowotwór kości w 2002 roku. Był wyróżniającym się w Polsce koszykarzem młodego pokolenia, złotym i srebrnym medalistą juniorskich mistrzostw kraju.

Wyniki:

środa

Anwil Włocławek - KK Cibona Zagrzeb (Chorwacja) 89:84 Polski Cukier Toruń - VEF Ryga (Łotwa) 71:78

czwartek

VEF Ryga (Łotwa) - Arka Gdynia 76:73

Polski Cukier Toruń - KK Cibona Zagrzeb (Chorwacja) 89:94

Krzysztof Frydrych