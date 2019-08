Reprezentacja Polski koszykarzy zmierzy się w niedzielę, w ostatnim dniu międzynarodowego turnieju w Hamburgu, z niepokonanymi Niemcami. Gospodarze wygrali w sobotę wieczorem z Czechami 87:68. "Biało-Czerwoni" ulegli Węgrom 75:80, a w piątek przegrali z Czechami 86:96.

Niemcy, Czechy i Polska przygotowują się do mistrzostw świata w Chinach (31 sierpnia - 15 września).

Najwięcej punktów dla Niemiec w spotkaniu z Czechami uzyskał lider i kapitan, rozgrywający Oklahoma City Thunder Denis Schroeder - 21, który miał też siedem asyst, pięć przechwytów, cztery zbiórki i pięć strat.

Porażka z Węgrami była czwartą przegraną zespołu trenera Mike'a Taylora w pięciu meczach towarzyskich przed mundialem w Chinach.

"Wynik nie ułożył się po naszej myśli. Graliśmy trochę lepiej niż z Czechami, ale nie wystarczyło to do wygrania. Momentami prezentowaliśmy się bardzo dobrze, ale popełnialiśmy drużynowe błędy w obronie. Notowaliśmy sporo strat, a przez nie Węgrzy zdobywali łatwe punkty. Musimy nad tym popracować i lepiej wracać do defensywy. Atak przyjdzie, bo mamy dużo talentu, tym się nie martwię. Obrona cały czas szwankuje. Powoli jednak docieramy się' i z każdym meczem jest coraz lepiej" - powiedział po meczu kapitan Adam Waczyński, cytowany na stronie PZKosz.

W mistrzostwach świata biało-czerwoni zagrają w grupie A w Pekinie, gdzie zmierzą się z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00). Polacy w mundialu wystąpią drugi raz w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu.

Rywalami Niemiec w grupie G MŚ będą Francja, Dominikana i Jordania.

