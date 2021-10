Przyjmowanie zagranicznych zawodników i zawodniczek do reprezentacji narodowej to pewien standard w koszykówce. Zwłaszcza, gdy chodzi o wzmocnienia ze Stanów Zjednoczonych - prawie każda reprezentacja z nich korzysta. Polska nie będzie tu wyjątkiem. Mamy troje nowych kandydatów do otrzymania polskiego obywatelstwa z opcją gry w polskiej kadrze narodowej.



CZYTAJ TAKŻE: Polski debiutant w rozgrywkach Ligi Mistrzów



Najbliżej uzyskania paszportu jest 28-letni Geoffrey Groselle, który w minionym roku zdobył wicemistrzostwo kraju z Enea Zastalem BC Zielona Góra, a obecnie występuje we włoskim Fortitudo Bolonia. Wymagana dokumentacja została złożona przez urodzonego w Teksasie koszykarza i oczekuje na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Pozostaje czekać na jego decyzję.

Reklama

Pozostała dwójka jest na końcowym etapie gromadzenia dokumentacji, w czym pomaga Polski Związek Koszykówki.

- Takich kandydatów wskazali trenerzy kadr - żeńskiej Maros Kovacik, który widział potrzebę wzmocnienia pod koszem, i były trener męskiej drużyny Mike Taylor. Oczywiście nowy szkoleniowiec koszykarzy Igor Milicic będzie sam decydował o wyborze graczy zagranicznych, tak samo jak Polaków" - powiedział wiceprezes federacji Grzegorz Bachański.





Cummings, Mavunga, Groselle - nowi reprezentanci Polski?

29-letni Will Cummings występuje w francuskim Metropolitans 92 Levallois-Perret (najwyższa klasa rozgrywek), a poprzednie dwa sezony spędził w rosyjskim Lokomotiwie Kubań Krasnodar. Uzyskiwał średnio w minionym sezonie 12,8 pkt i 3,5 asysty. Urodzony w Jacksonville na Florydzie koszykarz w 2015 r. grał w lidze letniej NBA w barwach Houston Rockets, a rok później był testowany przez San Antonio Spurs. Kontraktu w NBA jednak nie podpisał i rozpoczął karierę w Europie. W 2018 r. zdobył Puchar Europy z Darussafaką Stambuł, w 2019 r. był najlepszym zawodnikiem (MVP) ligi niemieckiej jako zawodnik EWE Baskets Oldenburg.

Urodzona w Harare, stolicy Zimbabwe, Mavunga jako dziecko przeniosła się z rodziną do USA i tam zdobywała edukację, także koszykarską. W 2018 r. została wybrana w drafcie do ligi WNBA przez Indiana Fever. W barwach tej drużyny rozegrała ponad 50 meczów.

Mogąca występować na pozycji środkowej lub silnej skrzydłowej i mierząca 191 cm 26-letnia koszykarka w Europie występowała w ligach francuskiej oraz rosyjskiej. W tym sezonie wraca do formy po kontuzji i została zawodniczką wicemistrza kraju BC Polkowice, zespołu którego trenerem jest Karol Kowalewski, pełniący także funkcję asystenta Kovacika w reprezentacji Polski.

rana