Igor Milicić ogłosił szeroką listę powołań na koszykarski turniej eliminacyjny do igrzysk olimpijskich. Lista zawiera 27 nazwisk, w tym takie jak Mateusz Ponitka czy Igor Milicić junior. Co jednak z Jeremym Sochanem? Zawodnik miał spore problemy zdrowotne i nie wiadomo, czy wykurowałby się do początku turnieju.

Jeremy Sochan na liście powołanych. Polski koszykarz wraca do siebie po kontuzji

Sezon ligowy dla Jeremy'ego Sochana skończył się przedwcześnie ze względu na kontuzję lewej kostki. Początkowo wydawało się, że nie wydarzyło się nic poważnego, ale późniejsze doniesienia całkowicie zmieniły ten obraz. Sochan musiał przejść operację. Rekonwalescencja może potrwać dłużej niż zakładano. Reklama

Reklama Fenerbahce Alagoz Holding Stambuł - Polski Cukier AZS UMCS Lublin 72:61. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Czy byłaby szansa na to, by koszykarz znalazł się na szerokiej liście powołań? Igor Milicić postanowił dać mu szansę i wpisał go jako jednego z 27 zawodników. "Oczywiście, jest kilka znaków zapytania, jak np. zdrowie Jeremy'ego Sochana, ale wierzymy i liczymy, że będzie i pomoże nam w walce o nasze cele" - wyjaśniał dyrektor sportowy kadry, Łukasz Koszarek.

Kogo powołał Igor Milicić?

Polacy w ramach przygotowań powalczą w meczach towarzyskich. 20 czerwca polecą do Grecji, gdzie zmierzą się z gospodarzami, a następnie udadzą się do Chorwacji. Tam zmierzą się z krajanami Milicicia oraz Brazylijczykami. Turniej eliminacyjny w Walencji rozpocznie się 2 lipca i potrwa do 7 lipca. Przeciwnikami Biało-Czerwonych będą m.in. Bahamy i Finlandia. Stawka jest wysoka, więc spośród 27 najpierw wybranych nazwisk trzeba będzie zmniejszyć kadrę do 13 lub 14. Kto ma szansę walczyć o polską koszykówkę na igrzyskach?

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja) Reklama

Adrian Bogucki, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Aleksander Dziewa, Hamburg Towers (Niemcy)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Daniel Gołębiowski, WKS Śląsk Wrocław

Geoffrey Groselle, Trefl Sopot

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Michał Kolenda, Legia Warszawa

Filip Matczak, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Andrzej Mazurczak, King Szczecin

Michał Michalak, PAOK Saloniki (Grecja)

Igor Milicić, University of Tennessee (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Musiał, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, Saint-Quentin (Francja)

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

AJ Slaughter, Gran Canaria (Hiszpania)

Jeremy Sochan, San Antonio Spurs (NBA, Stany Zjednoczone)

Michał Sokołowski, Napoli Basket (Włochy)

Dominik Wilczek, MKS Dąbrowa Górnicza

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Icon Sea Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Jeremy Sochan / Randall Benton/Associated Press/East News