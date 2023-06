Trener Barcelony grzmi. Poszło o fanów Realu. Nawiązał do Viniciusa

Trener Barcelony nie gryzł się w język w sprawie rasistowskich obelg. Nawiązał do sprawy Viniciusa

- Chcę porozmawiać na temat tego, co wydarzyło się w stosunku do Jamesa Nnajiego przed meczem - podkreślił trener koszykarskiej Blaugrany w wypowiedzi dla mediów. - Uważam, że to sprawa godna pożałowania. Nie mogą takie rzeczy mieć miejsca. Słyszałem dużo o sprawie Viniciusa Juniora. Teraz my musimy powiedzieć głośno o tym, co się dzieje. To zjawisko musi zostać powstrzymane, natychmiast - apelował Litwin, nawiązując do historii rasistowskich ataków na piłkarza "Królewskich", Viniciusa.