Tragiczny wypadek podczas meczu. Nie żyje 48-letni trener

Dalibor Destanović to jeden z tych zawodników, którzy po przejściu na sportową emeryturę postanowił nieco zmienić ścieżkę zawodową i spróbować swoich sił jako szkoleniowiec. W 1991 roku mężczyzna rozpoczął swoją karierę koszykarską jako zawodnik klubu KK Napredak . W kolejnych latach miał okazję występować w barwach wielu znanych klubów nie tylko w Serbii, ale również za granicą . Gdy zdecydował się na zmiany w życiu zawodowym, Destanović wrócił do Napredaku, gdzie stawiał pierwsze kroki jako trener, prowadząc najpierw drużyny juniorskie, a następnie pierwszy zespół.

W ostatnim czasie Dalibor Destanović był trenerem młodzieżowej drużyny koszykówki Phoenix Galati. Serb nie miał okazji jednak długo nacieszyć się współpracą z utalentowanymi podopiecznymi. We wtorek prowadzona przez 48-latka drużyna zmierzyła się z LPS Focsani. Zaraz po pierwszej kwarcie meczu juniorów do lat 16 doszło do ogromnej tragedii.