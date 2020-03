Turniej kwalifikacyjny koszykarzy 3x3 do igrzysk olimpijskich w Tokio, który miał się odbyć w dniach 18-22 marca w indyjskim Bengaluru, został odwołany ze względu na epidemię koronawirusa. Nowy termin imprezy, w której miała wystąpić m.in. reprezentacja Polski, nie jest znany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Michał Sokołowski dla Interii: Nie brakowało nam Waczyńskiego i Ponitki. Wideo INTERIA.TV

W Indiach miało rywalizować po 20 zespołów męskich i kobiecych, z których po trzy uzyskałyby kwalifikację do igrzysk. Biało-czerwoni w pierwszej fazie trafili do grupy A z Mongolią, Brazylią, Turcją i Hiszpanią.

Reklama

Władze FIBA 3x3 w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim starają się, aby odwołany turniej odbył się przed 24 kwietnia, kiedy to w Budapeszcie zaplanowany jest ostatni turniej kwalifikacyjny (24-26 kwietnia), w którym obok Polaków wystąpi pięć innych zespołów, a awansuje jeden.

Jak poinformował PZKosz, reprezentacja Polski 3x3 w składzie: Maciej Adamkiewicz (MKKS Żak Koszalin), Michael Hicks (Polpharma Starogard Gdański), Arkadiusz Kobus (KS Księżak Łowicz), Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław), Paweł Pawłowski (Devil Energy Politechnika Gdańska), Szymon Rduch (STK Czarni Słupsk/3x3 Team Jeddah), Marcin Sroka (KS Pogoń Prudnik) i Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra przebywa obecnie na konsultacji szkoleniowej w Gdańsku, a w czwartek kadra rozpocznie treningi w Mrągowie.

Potrwają one do 9 marca. W ich trakcie Kobusa zastąpi Marcin Zarzeczny (MKKS Żak Koszalin). Bezpośrednio po zakończeniu konsultacji w Mrągowie reprezentacja 3x3 miała wylecieć do Sankt Petersburga na turniej, który miał być ostatnim sprawdzianem przed turniejem kwalifikacyjnym w Bengaluru. W związku z odwołaniem kwalifikacji w Indiach organizatorzy rosyjskiego turnieju nie wykluczają zmiany terminu imprezy. Żadne wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

W igrzyskach w Tokio, które zaplanowano na 24 lipca-9 sierpnia, koszykówka 3x3 zadebiutuje wśród dyscyplin olimpijskich. Wystąpi po osiem drużyn kobiecych i męskich.