Tokio 2020. Turniej kwalifikacyjny koszykarek przeniesiony z Chin do Belgradu

Olimpijski turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio w koszykówce kobiet został przeniesiony z Foshan do Belgradu ze względu na epidemię w Chinach niebezpiecznego koronawirusa - poinformowała międzynarodowa federacja FIBA.

Termin zawodów nie uległ zmianie - odbędzie się w dniach 6-9 lutego z udziałem reprezentacji Chin, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Korei Południowej.

W tym samym czasie Belgrad będzie gospodarzem drugiego turnieju kwalifikacyjnego koszykarek, w którym wystąpią drużyny Serbii, USA, Mozambiku i Nigerii.

Już w weekend z powodu epidemii koronawirusa przeniesiono z Chin inne zawody kwalifikacyjne do igrzysk w Tokio: eliminacje bokserów strefy Azji i Oceanii - do Jordanii, a turniej piłkarek - do Sydney.

Z kolei mecze grupy Azji i Oceanii rozgrywek Fed Cup tenisistek zostały przeniesione do Kazachstanu. Odwołano też wyścig kolarski na wyspie Hajnan (23 lutego - 1 marca).

W poniedziałek władze chińskie powiadomiły, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 81. 76 śmiertelnych przypadków zarejestrowano w prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan. Liczba osób zarażonych wzrosła na świecie do 2750, zdecydowana większość w Chinach.