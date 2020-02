Tokio 2020. Polscy koszykarze 3x3 będą walczyć o wyjazd na igrzyska

Reprezentację Polski koszykarzy 3x3 w dniach 18-22 marca w indyjskim Bengaluru czeka turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio. - Na początku marca wyłoniona zostanie ósemka uczestników bezpośrednich przygotowań - powiedział trener kadry Piotr Renkiel.

20 stycznia selekcjoner ogłosił szeroką, 27-osobową kadrę zawodników na rok 2020 z zaznaczeniem, że o cztery miejsca w drużynie na turnieje kwalifikacyjne do igrzysk walczyć będzie zawężona grupa ośmiu graczy.

Są już w niej: Michael Hicks (Polpharma Starogard Gd.), Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Paweł Pawłowski (Devil Energy Politechnika Gdańska), Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław), Szymon Rduch (STK Czarni Słupsk/3x3 Team Jeddah) i Maciej Adamkiewicz (MMKS Zak Koszalin), zgłoszeni do cyklu turniejów United League Europe 3x3 w Sankt Petersburgu (25-26 stycznia, 8-9 lutego, 22-23 lutego, 11-12 marca, finał: 27-28 marca). Trzej pierwsi to brązowi medaliści ubiegłorocznych mistrzostw świata w Amsterdamie. Z tamtego składu nie ma w wyselekcjonowanej grupie Marcina Sroki.

Udział w turniejach w Rosji i poprzedzające je krótkie zgrupowania to pierwszy etap przygotowań do kwalifikacji olimpijskich, okazja do próbowania różnych zestawień drużyny.

- Ósemka uczestnicząca już w bezpośrednich przygotowaniach będzie wyłoniona na początku marca, po rozegraniu trzech turniejów w Rosji. Taka liczba graczy jest potrzebna do przeprowadzenia dobrego zgrupowania. Wtedy do szóstki, którą już mamy, dojdzie dwóch zawodników. Okaże się, czy potrzebujemy bardziej wysokiego, czy niskiego koszykarza. W procesie budowania składu musimy też patrzeć na to, jak kluby ligowe reagują na zwalnianie graczy. Na razie nie chcemy im ich zabierać - zaznaczył Renkiel.

Jak dodał, teraz sprawdzane są różne warianty ustawienia. - Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Na chwilę obecną widzimy, że granie z jednym wysokim, silnym graczem sprawdza się, więc prawdopodobnie w takim ustawieniu będziemy chcieli występować - zaznaczył trener kadry 3x3.

W dwóch pierwszych turniejach w Sankt Petersburgu reprezentacja, występująca pod firmą Energa 3x3 Gdańsk, grała w składach: Hicks, Adamkiewicz, Rduch, Niedźwiedzki (ćwierćfinał, bilans 1-2) oraz Hicks, Pawłowski, Adamkiewicz, Arkadiusz Kobus (9. miejsce, 1-1).

W trzecim, w dniach 22-23 lutego, wystąpi już Przemysław Zamojski, który dołączy do kadry Renkiela 17 lutego, po zakończeniu Suzuki Pucharu Polski koszykarzy, i począwszy od zgrupowania w Gdańsku będzie się z nią przygotowywał do kwalifikacyjnych turniejów olimpijskich. W czwartej imprezie w Sankt Petersburgu (11-12 marca) wystąpi już czteroosobowa drużyna wyselekcjonowana na turniej w Bengaluru.

W Indiach (18-22 marca) wystąpi 20 zespołów, z których trzy zakwalifikują się do Tokio. Biało-czerwoni zagrają w grupie A z Mongolią, Brazylią, Turcją i Hiszpanią. Dwie ekipy awansują do ćwierćfinału, gdzie przyjdzie im rozegrać mecz z reprezentacją z grupy C (Słowenia, Francja, Katar, Filipiny, Dominikana). Wygrana daje miejsce w czwórce, więc potem trzeba wygrać jeszcze jedno z dwóch spotkań, by pojechać do Tokio.

W przypadku niepowodzenia w marcu, ostatnią szansą na wywalczenie kwalifikacji będzie dla Polaków turniej w Budapeszcie od 24 do 26 kwietnia. Rywalami będą, o ile wcześniej nie wywalczą awansu, Mongolia, Holandia, Słowenia, Łotwa i Węgry. Przepustkę do Tokio zdobędzie jeden zespół.

Po batalii olimpijskiej, a jeszcze przed igrzyskami, czeka Polaków... kwalifikacyjny turniej do mistrzostw Europy w Tel Awiwie (22-23 maja) i ewentualnie turniej finałowy ME w Antwerpii (25-27 czerwca). Bezpośrednią nominację do ME otrzymała natomiast kobieca reprezentacja Polski 3x3, dzięki znacznemu awansowi kraju w rankingu FIBA.

- Co roku zmienia się system kwalifikacyjny. Ogólnie jestem tym wszystkim trochę zniesmaczony, ponieważ na ranking pracują i kobiety, i mężczyźni. I my mamy duży wkład w ten awans. Cieszę się, że chociaż jedna z polskich reprezentacji ma już zapewniony udział w mistrzostwach Europy. My będziemy walczyć o swoje. Wiele federacji jest niezadowolonych z tej formy eliminacji. Z rankingu brane są drużyny, które tak naprawdę w zeszłym roku nic nie osiągnęły, typu Estonia czy Włochy - przyznał Renkiel.

W szerokiej kadrze 3x3 jest uwzględniony m.in. Karol Gruszecki, koszykarz reprezentacji 5x5.

- Do końca czerwca nie mam możliwości skorzystania z niego, ponieważ zawodnik cały czas jest do dyspozycji trenera Mike'a Taylora, walczącego z drużyną o olimpijski awans. Karol to nasze ewentualne "zabezpieczenie" na drugą połowę roku. Jeżeli - odpukać - któremuś klasowemu niskiemu zawodnikowi z naszej kadry coś by się stało i gdybyśmy - daj Boże - awansowali na igrzyska, wtedy robimy większe zgrupowanie i wówczas Karol mógłby do nas dołączyć - tłumaczył Renkiel.

W igrzyskach w Tokio, które odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia, koszykówka 3x3 zadebiutuje wśród dyscyplin olimpijskich. Wystąpi po osiem drużyn kobiecych i męskich.