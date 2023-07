Takiej walki się nie spodziewano. Barcelona może kupić wychowanka Realu

Piłkarskie sekcje FC Barcelona i Realu Madryt już za parę tygodni zmierzą się w sparingu w Stanach Zjednoczonych w ramach swoich przedsezonowych tournée, natomiast pół żartem, pół serio można stwierdzić, że obie ekipy już odnotowały pierwszą poważniejszą potyczkę między sobą.

Mowa tu o walce o podpisanie umowy z tureckim pomocnikiem Ardą Gulerem, który po tygodniach różnych zakusów ostatecznie zdecydował się na przenosiny na Estadio Santiago Bernabeu. Niedługo podobna akcja może się przy tym powtórzyć, ale już... w świecie basketu.

Willy Hernangomez w FC Barcelona? Real Madryt ma jeszcze okazję, by tu namieszać

Wszystko to dlatego, że nowego zespołu poszukuje obecnie center Willy Hernangomez, który rozstał się niedawno z drużyną z NBA, New Orleans Pelicans. Wedle różnych doniesień hiszpańskich mediów ma on prowadzić negocjacje z koszykarską "Dumą Katalonii", z tymże... jest jedno "ale".

Jak opisuje portal fcbarca.com, w ślad za oficjalnym klubowym serwisem, Barcelona 7 lipca złożyła konkretną propozycję na ręce Hernangomeza, jednakże prawo pierwokupu mają tu "Los Blancos", których koszykarz jest zresztą wychowankiem. Czas na wyrównanie oferty jest do północy z 12 na 13 lipca.

Co potem? Jeśli madrytczycy nie zareagują, to przeprowadzka sportowca nad wschodnie wybrzeże Hiszpanii stanie się pewna. Jedynym pytaniem pozostaje to, czy aby na pewno "Los Merengues" nie pokuszą się o kolejne obrócenie planów najzacieklejszych rywali w niwecz i... nie dojdzie do "drugiego Gulera".

Willy Hernangomez występował w NBA przez wiele lat

Willy Hernangomez opuścił Real w 2016 roku, po czym przeniósł się za ocean - tam dołączył pierwotnie do New York Knicks, następnie przenosząc się do Charlotte Hornets. W barwach Pelicans występował od 2020 roku. Ponadto od 2015 roku występuje w reprezentacji Hiszpanii.

