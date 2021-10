Do incydentu doszło w miniony piątek. 33-letni Jeffrey Jordan miał groźnie wyglądający wypadek w barze. Kiedy przetransportowano go do najbliższego szpitala, wszczął awanturę.

Za napaść na pracowników służby zdrowia trafił do aresztu w Scottsdale City. Po dopełnieniu formalności, został zwolniony. W tej chwili oczekuje na decyzję prokuratora hrabstwa Maricopa. Zarzuty zostaną postawione jeszcze w tym tygodniu.

Michael Jordan nie skomentował wybryku syna

Jeffrey nie miał wcześniej tak poważnych zatargów z prawem. Podobnie jak ojciec próbował sił w koszykówce, ale nie wybił się ponad przeciętność. Do 2012 roku występował w uniwersyteckiej drużynie z Illinois.

Obecnie zajmuje się biznesem, związanym z marką Jordan. Od dwóch lat jego żoną jest bułgarska ekonomistka Radina Aneva.

Michael Jordan, uchodzący za najwybitniejszego koszykarza w historii, nie skomentował do tej pory wybryku syna.



UKi