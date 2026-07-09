Witalij Kliczko rozpoznawalność na całym świecie zyskał podczas swojej pięściarskiej kariery. Ukrainiec wraz ze swoim bratem Władimirem na lata zdominowali rywalizację w wadze ciężkiej. Starszy z braci Kliczko bardzo długo dzierżył w swoich dłoniach tytuł mistrza świata organizacji WBC.

Witalij Kliczko ostatni raz na ringu pojawił się we wrześniu 2012 roku, gdy w Moskwie pokonał przez techniczny nokaut Manuela Charra. Jego dalsze losy potoczyły się z dala od zawodowego sportu. Mistrz świata zaangażował się w politykę, był jedną z fali protestów zakończonych obaleniem ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Aktualnie od 2014 roku sprawuje urząd mera Kijowa.

Po części jego śladem poszedł syn. Maksym Kliczko nie związał jednak swojej przyszłości z boksem. 21-letni Ukrainiec z powodzeniem rozwija swoją karierę koszykarską i właśnie podjął kluczową decyzję dla swojej dalszej kariery sportowej.

Syn Witalija Kliczki rozwija swoją karierę. Kolejnym krokiem wyjazd do USA

Mierzący 216 centymetrów wzrostu Maksym Kliczko występuje na pozycji środkowego. Syn legendarnego pięściarza ma już za sobą występy w seniorskiej reprezentacji Ukrainy. Wystąpił ostatnio w spotkaniach pierwszej rundy eliminacji mistrzostw świata, które Ukraińcy zakończyli na drugiej lokacie. W walce o wyjazd na mundial w Katarze nasi wschodni sąsiedzi zmierzą się z Grecją, Portugalią oraz Czarnogórą.

Na niwie klubowej Kliczko swój talent rozwijał w występującym we francuskiej lidze AS Monaco. Ukrainiec był czołowym zawodnikiem zespołu juniorów, notując średnią oscylującą wokół 15 punktów na mecz. 21-latek występował również w kilku spotkaniach seniorskiego zespołu.

Maksym Kliczko postanowił jednak rozwijać swoją karierę poza Europą. Wybór padł na Stany Zjednoczone i zespół East Carolina University występujący na co dzień w uniwersyteckiej lidze NCAA. Ostateczną wyprowadzkę ogłoszono w maju.

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W ostatnich dniach Kliczko na łamach ukraińskiego portalu "ua-football.com" wyjaśnił powody swojej decyzji. Wskazał przede wszystkim na jeden kluczowy aspekt swojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

- Dla młodych zawodników Stany Zjednoczone to zdecydowanie lepsze miejsce do rozwoju, pod względem pieniędzy, możliwości i wszystkich aspektów koszykówki. Zobaczymy, jak potoczy się ten sezon i co przyniesie przyszłość. To dla nas duży krok. I jestem pewien, że pozytywny - powiedział Maksym Kliczko.

Witalij Kliczko Artur Szczepański/Reporter East News





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