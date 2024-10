Świat sportu w żałobie. Tragiczna śmierć byłego polskiego koszykarza

Nie żyje Zbigniew Marculewicz

We wtorek zmarł Zbigniew Marculewicz, który w przeszłości przez jedenaście sezonów występował na najwyższym szczeblu polskiej ligi koszykarskiej. Wieści te przekazał we wtorek wieczorem Polski Związek Koszykówki.

Wiele wskazuje na to, że za przedwczesną śmiercią 46-latka stoi tragedia. Według serwisu bialystok.se.pl, w niedzielę 13 października doszło do pożaru drewnianego domu z budynkiem inwentarskim. Miało to miejsce we wsi Nowodziel w województwie podlaskim. Prawdopodobnie pożar wywołało zapalenie sadzy w kominie. Chociaż strażacy pożarni zareagowali szybko, konstrukcja błyskawicznie stanęła w ogniu.