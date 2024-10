Sochan złożył ważną deklarację, chodzi o kadrę. Postawił jeden warunek

Na początku lipca reprezentacja Polski zagrała w eliminacjach turnieju olimpijskiego w Walencji. "Biało-Czerwoni" przegrali oba mecze i ostatecznie nie pojechali do Paryża. Wspomnieniami z tamtych spotkań podzielił się Jeremy Sochan .

- Kwalifikacje do igrzysk, mimo że nie zakończyły się naszym awansem, były bardzo ciekawym doświadczeniem. Dobrze było zobaczyć i poczuć tę atmosferę. Trochę jak w play-offach NBA, kiedy ważny jest każdy szczegół, każde posiadanie piłki. Czas spędzony z zawodnikami z reprezentacji był dla mnie bardzo ważny, to, że mogliśmy się lepiej poznać - powiedział koszykarz podczas zorganizowanego przez NBA przedsezonowego spotkania dla wybranych polskich dziennikarzy.

NBA. Jeremy Sochan szykuje się na trzeci sezon

- Będę zaczynał na czwórce, a więc na mojej pozycji. Jednym z moich zadań będzie bycie najlepszym defensorem, jakim tylko potrafię być. Kryć najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej i starać się wybić go z rytmu, bo to ma wtedy wpływ na cały jego zespół. Na pewno ważna będzie też energia, z jaką będę grał i jaką będę dawał drużynie. Zrobię wszystko, abyśmy wygrali jak najwięcej spotkań. Naszym celem jest rozwój, ale wiele osób uważa, że stać nas na awans do play-offów - podkreślił Sochan.