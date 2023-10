Sochan zapytany o wybory w Polsce. Jednoznaczna deklaracja

Przed początkiem nowej kampanii nadzieje w San Antonio są rozbudzone. Zespół wylosował pierwszy numer w tegorocznym drafcie i zgodnie z oczekiwaniami postanowił wykorzystać go na ściągnięcie do siebie Victora Wembenyamy . Powszechnie uważa się, że Francuz to największy talent, jaki pojawił się w NBA od czasów LeBrona Jamesa. Kibice i włodarze klubu liczą na to, że wraz z Polakiem stworzą duet niebezpieczny dla całej stawki najlepszej koszykarskiej ligi świata.