Sochan z większą świtą niż Gortat. Trener kadry reaguje, wymowne słowa

Przeciętny kibic na pewno nie może oczekiwać od Jeremiego występów na poziomie 40 punktów i 20 zbiórek. On nam po prostu pomoże pod każdym względem, uczyni ten zespół silniejszym. Może zagrać na różnych pozycjach w obronie, zbierze piłkę, napędzi szybki atak. W ofensywie może wyjść na obwód i rozciągać grę, jeśli będą go pilnować wyżsi gracze, ale może też grać bliżej obręczy, tyłem do kosza, jeśli wykreujemy mu okazję do gry z niższym rywalem. Jeremi jest też świetnym podającym, to uniwersalny gracz. Wszędzie da nam trochę dobrego

~ mówił selekcjoner Milicić w rozmowie ze Sport.pl