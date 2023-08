Sochan jak Mourinho i Kubica. Został twarzą globalnej marki

Wizyta Sochana w Polsce rozpoczęła się oficjalnie 25 sierpnia . Zawodnik San Antonio Spurs wziął udział w campie NBA "Koszykówka Bez Granic", który zorganizowany został we Wrocławiu. 20-latek pełnił tam rolę ambasadora ligi, a także motywatora dla nastolatków, którzy marzą o pójściu w jego ślady. Później Sochan spotkał się także z kibicami , z którymi pozował do wspólnych zdjęć i rozdawał autografy.

Pobyt koszykarza na Dolnym Śląsku zakończył się 28 sierpnia. Następnie sportowiec przeniósł się do stolicy. Tutaj również ma zaplanowane aktywności promocyjne - w piątek weźmie między innymi udział w akcji "Back to school with Jeremy Sochan". W Parku Picassa w Warszawie spotka się z kibicami i pokaże próbkę swoich umiejętności.