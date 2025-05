Sochan idzie w ślady Gortata. I już miał wypadek, za oceanem aż huczało

Gra w NBA to jednak nie tylko prestiż i ogromna rozpoznawalność. Główni bohaterowie mogą liczyć na ogromne wypłaty. I nie inaczej jest w przypadku Jeremiego Sochana. Według portalu "hoopshype.com" Polak za sezon 2024/25 zainkasował łącznie ponad 5 milionów dolarów . Co można kupić za takie pieniądze? Na przykład samochody. 21-latek bierze przykład z Marcina Gortata i już ma w swojej stajni dwa sportowe auta.

Jeremy Sochan ma dwa sportowe samochody. Kolejne kwestią czasu?

W maju 2023 Jeremy Sochan postanowił z kolei sprawić sobie dużo droższy prezent z okazji urodzin. Mowa była tym razem o Porsche 911, czyli samochodzie wartym ponad 1,2 miliona złotych. To auto rozpędza się do setki w 3,2 sekundy. Maksymalna prędkość? 296 km/h . Charakterystyczny zielony pojazd szybko zrobił się popularny w Stanach Zjednoczonych, niestety z powodu wypadku znanego koszykarza w sierpniu 2024.

Był on co prawda niegroźny, lecz krótkie nagranie szybko obiegło sportowy świat. "Według raportu Departamentu Transportu Teksasu 21-letni Sochan powiedział policji, że "stracił kontrolę nad pojazdem" i uderzył w barierkę na rampie łączącej autostradę międzystanową nr 10 i pętlę 1604, według MySA" - donosił portal "cbssports.com". Zapewne po wizycie u mechanika auto wróciło do stanu używalności i sportowiec korzysta z niego do dziś.